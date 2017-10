Festival della cultura europea 2017: al via la quindicesima edizione

Nell’ambito delle celebrazioni istituzionali a cadenza annuale, l’Unione Europea ha dichiarato il “2018, anno europeo del patrimonio culturale", coinvolgendo i cittadini europei sui temi afferenti la tutela e la promozione del patrimonio culturale.

L’associazione culturale Prometeo, operante nel settore della promozione culturale dal 1994 promuove, dal 21 al 29 ottobre 2017 il Festival della cultura europea, giunto alla sua quindicesima edizione, con una serie d’iniziative per diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura della cooperazione e quella dell’integrazione europea. “Ogni persona che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE è automaticamente anche un cittadino dell’UE. La cittadinanza dell’UE costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima”.

In occasione dell’evento, dall’Ungheria arriva una delegazione di studenti e docenti del Liceo “Ferenc Rákóczi II Gimnázium” di Budapest per lo scambio culturale con il Liceo “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata, promosso dall’associazione culturale Prometeo. Una settimana di iniziative che coinvolgono gli studenti dei due Licei per diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura in senso lato e promuovere, in particolare, i valori della pace, della solidarietà e dell’integrazione tra i popoli.

L’evento, che quest’anno vede coinvolti la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT); il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale; l’Arcidiocesi di Napoli; l’Ordine dei Giornalisti della Campania; l’UCSI Campania; l’UCID Campania; l’AGE - Sez. d’Italia dell’AJE (Association des Journalistes Europèens); la Fondazione di Studi Tonioliani Campania; la Fondazione Ente Ville Vesuviane; i Consolati onorari in Napoli della Lituania e dell’Ungheria; i Comuni di Boscotrecase, Ercolano, Napoli, Pimonte, San Vitaliano; Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase; istituzioni scolastiche e associazioni locali. In ciascun territorio le realtà culturali, associative e scolastiche, si attivano per promuovere incontri incentrati sul tema della Cultura del bene comune da riportare e conglobare in iniziative culturali (convegni, mostre, momenti musicali, visite guidate) che si tengono dal 21 al 29 ottobre 2017.

Di seguito il programma dell’evento:

Sabato 21 ottobre 2017

Napoli. Ore 9:30 - Ipogeo della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” – Via Capodimonte, 13

Convegno: 2018, anno europeo del patrimonio culturale.

Indirizzi di saluto: Mons. Nicola Longobardo, rettore della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio. Interventi: Francesco Manca, presidente associazione culturale “Prometeo”; Felicio Izzo, preside del Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata; Stefania Brancaccio, imprenditrice e presidente dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) Campania; Alessandra Manca, laureata in conservazione dei beni culturali e storia dell’arte; Michelangelo Riemma, dirigente scolastico dell’I.C.S. “A. Moro” – Casalnuovo (Na).

A seguire vernissage della collettiva d’arte Pensare europeo “Fregi di perenne arenaria. Glass Steel or Steel Glass? ”. Direttore artistico: Felicio Izzo

La mostra, con ingresso gratuito, resterà aperta al pubblico tutti i giorni dal 21 al 28 ottobre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00

NAPOLI IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Napoli. Ore 11:00 - Visita guidata alle Catacombe di San Gennaro presso la Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” in Via Capodimonte 13 a cura della Coop. Sociale “La Paranza”.

TORRE DEL GRECO IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Torre del Greco. Chiesa Santa Maria del Pianto – Via Purgatorio, 15

Dal 14 al 28 ottobre 2017, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 – Visite guidate alla Mostra "L'incredibile storia degli Ex Voto del Carmine". Ingresso gratuito. (Pro Loco – Torre del Greco).

Torre del Greco. Museo della Marineria Torrese – Piazzale Ferrovia, 5

Dal 21 al 29 ottobre 2017, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – Visite guidate al Museo della Marineria Torrese e alla Mostra inedita “Il Mulino sul porto” in Piazzale della Ferrovia, 5. Ingresso gratuito (Lega Navale italiana – Sezione di Torre del Greco).

Torre del Greco. Basilica Pontificia di Santa Croce – Piazza S. Croce

Dal 22 al 29 ottobre 2017, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 ‐ Visite guidate alle “Grotte di S. Croce” – Un viaggio alla scoperta del sottosuolo di Torre del Greco presso la Basilica di Santa Croce in Piazza Santa Croce. (Gruppo Archeologico Torrese (GAT) “Col. G. Novi” – Torre del Greco).

Per l'occasione sarà proposto un ingresso ridotto: adulti € 3,00 ‐ bambini (fino a 12 anni) € 2,00. Obbligatoria la prenotazione. Info e prenotazioni tel. 339.7890071. I gruppi dovranno essere composti da minimo 5/6 unità. (Gruppo Archeologico Torrese “Col. G. Novi” – Torre del Greco)

Torre del Greco. Chiesa di Santa Maria del Principio – Via Santa Maria del Principio, 15

Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 – Visita guidata alla Chiesa e all’Ipogeo di Santa Maria del Principio in Via Santa Maria del Principio, 15. La visita guidata prevede un contributo di € 3,00 a persona. (Associazione culturale “Wesuvio” – Torre del Greco)

SAN VITALIANO IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

San Vitaliano. Alla riscoperta dei valori della storia e dei monumenti di San Vitaliano.

Dal 21 al 29 ottobre 2017, tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - Visita guidata al Campanile , ai tesori della Chiesa dell'Immacolata e della Parrocchia Maria SS. della Libera e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 – Tour con guida per le vie del centro con visite guidate ai palazzi storici e al portale del Palazzo Avenia. Ingressi e visite gratuite. Info e prenotazione – 360267979 (Pro Loco - San Vitaliano).

Domenica 22 ottobre 2017

TORRE ANNUNZIATA IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Torre Annunziata. La delegazione degli studenti e docenti del Liceo “Ferenc Rákóczi II Gimnázium” di Budapest, in occasione della Festa della Madonna della Neve, Santa Patrona di Torre Annunziata in visita in Città.

Ore 8:00 – Basilica Ave Gratia Plena o Santuario della Madonna della Neve, piazza Giovanni XXIII. Partecipazione della delegazione ungherese in visita a Torre Annunziata alle iniziative religiose e ai festeggiamenti esterni promossi in occasione dei festeggiamenti per la Santa Patrona. (Liceo artistico “Giorgio de Chirico” - Torre Annunziata)

Lunedì 23 ottobre 2017

Torre Annunziata. Ore 9:00 – Aula Magna/Auditorium del Liceo Artistico “G. de Chirico” – Via Vittorio Veneto, 514

In occasione del Festival della cultura europea 2017, gemellaggio tra i Licei “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata e “Ferenc Rákóczi II Gimnázium” di Budapest. Accoglienza della delegazione degli studenti e docenti del Liceo ungherese.

Convegno: "La storia immaginata". Elogio del corto. "Presentazione di CortoDino, festival internazionale del cortometraggio – VII edizione” a cura dell’associazione culturale “Esseoesse” di Torre Annunziata.

Interventi: Felicio Izzo, preside liceo artistico “Giorgio de Chirico”- Torre Annunziata; Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata; Francesco Manca, presidente associazione culturale “Prometeo”; Filippo Germano, presidente associazione culturale “Esseoesse”; Aldo Ruggiero, assessore alla Cultura del comune di Torre Annunziata; Judith Katalin Jambor, presidente associazione culturale italo-ungherese “Maria d’Ungheria Regina di Napoli”; Enikő Szedenik, docente del Liceo “Ferenc Rákóczi II Gimnázium” di Budapest; Luca Paoletti, Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Torre del Greco. Ore 17:30 – Sede dell’associazione ambientale e culturale “Arcobaleno” in Via Dei Naviganti, 11.

Conversazione su "Giuseppe Verdi musicista europeo" con Anna Maria Galdi, già dirigente scolastica. Ingresso libero (Associazione ambientale e culturale “Arcobaleno”- Torre del Greco)

Martedì 24 ottobre 2017

TORRE DEL GRECO IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

La delegazione degli studenti e docenti del Liceo “Ferenc Rákóczi II Gimnázium” di Budapest in visita a Torre del Greco, città del corallo. (Associazione culturale “Prometeo” – Torre del Greco)

Torre del Greco. Ore 11:00 – Palazzo Baronale – Via Plebiscito, 1

Visita al Palazzo Baronale (Palazzo di Città), sede di rappresentanza del Comune di Torre del Greco.

Torre del Greco. Ore 12:30 – Villa delle Ginestre – Via Giacomo Leopardi

Visita guidata alla Villa delle Ginestre (Villa Giacomo Leopardi), un tempo dimora del poeta Giacomo Leopardi, in Via Giacomo Leopardi. (Fondazione Ente Ville Vesuviane). L’ingresso alla Villa è a pagamento.

Torre del Greco. Ore 14:30 – Showroom Pasticceria Mennella - Via Vitt. Veneto, 2

Conversazione su “L’arte della pasticceria napoletana” con Giuseppe Mennella, pasticceria Mennella dal 1969.

Mercoledì 25 ottobre 2017

NAPOLI IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Napoli. Ore 9:30 - Itinerario culturale nel centro storico di Napoli della delegazione ungherese per visitare le bellezze artistiche, storiche della Città (Liceo artistico “Giorgio de Chirico” - Torre Annunziata)

BOSCOTRECASE IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Boscotrecase. Ore 10:00 – Casa Comunale – Piazza Municipio

Vernissage della collettiva d’arte “ Terre vesuviane”. Direttore artistico: Neotto

Interventi: Pietro Carotenuto, sindaco di Boscotrecase; Lina Sorrentino, consigliera delegata alla Cultura del Comune di Boscotrecase; Francesco Manca, presidente associazione culturale “Prometeo”.

La mostra, con ingresso gratuito, resterà aperta tutti i giorni dal 25 al 27 ottobre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Solo giovedì 26 ottobre la mostra resterà aperta anche il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Mercoledì 25 ottobre 2017

TORRE ANNUNZIATA IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Torre Annunziata. Alla riscoperta della storia e delle bellezze archeologiche di Torre Annunziata.

Ore 10:00 - Visita della Villa di Poppea

Ore 11:00 - Visita del Museo dell’Identità (sale dei reperti di Oplonti, sala delle armi, sala dei

Pupi napoletani e del presepe dell’Identità).

Ore 12:00 - Visita di Villa del Parnaso.

Prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri 0818612704 - 3333078635 – 0815362800. (Archeoclub d’Italia - sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi”)

Torre del Greco. Ore 17:30 – Sala dell’Istituto Suore Addolorate - Via Comizi 22

Laboratorio di idee: “Il Vesuvio e le sue criticità” con Ciro Teodonno, docente di lingua e civiltà spagnola presso il liceo linguistico "Pacioli" di Sant'Anastasia, giornalista pubblicista, guida turistica regionale, presidente della Commissione Regionale per la Tutela dell'Ambiente Montano CAI/TAM. Ingresso libero. (Associazione “Università Verde” – Torre del Greco).

Giovedì 26 ottobre 2017

NAPOLI IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Napoli. Ore 9:00 - Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” – Via Capodimonte, 13

Visita alla collettiva d’arte Pensare europeo “Fregi di perenne arenaria. Glass Steel or Steel Glass? ” della delegazione ungherese e visita guidata alle Catacombe di San Gennaro a cura della Coop. Sociale “La Paranza”.

Sabato 28 ottobre 2017

Napoli. Ore 9:30 - Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” – Via Capodimonte, 13

Cerimonia di chiusura della collettiva d’arte Pensare europeo “Fregi di perenne arenaria. Glass Steel or Steel Glass? ” e consegna degli attestati agli artisti partecipanti.

TORRE DEL GRECO IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Torre del Greco. Chiesa del SS. Sacramento e San Michele Arcangelo - Via D. Colamarino, 53

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00 – Visita guidata all’Ipogeo delle Anime antica chiesa sotterranea del SS. Sacramento e San Michele Arcangelo in Via D. Colamarino, 53. Ingresso libero. (Gruppo Archeologico Vesuviano (GAV) – Torre del Greco

Domenica 29 ottobre 2017

TORRE DEL GRECO IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Torre del Greco. Chiesa del SS. Sacramento e San Michele Arcangelo - Via D. Colamarino, 53

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – Visita guidata all’Ipogeo delle Anime antica chiesa sotterranea del SS. Sacramento e San Michele Arcangelo in Via D. Colamarino, 53. Ingresso libero. (Gruppo Archeologico Vesuviano (GAV) – Torre del Greco)

PIMONTE IN THE WORLD. Marketing territoriale tra storia e tradizioni.

Pimonte. “Percorso naturalistico tra i sentieri di Pimonte”

Ore 9:30 – Raduno in Valle Lavatoio. Località Franche – Pimonte.

Percorso sentiero di “San Giacomo di Pino” in collaborazione con il C.A.I. - sez. di Castellammare di Stabia, con arrivo al “Castrum di Pino” e visita alla Chiesa di “Santa Maria delle Grazie di Pino”.

Rientro previsto ore 12:00 con pranzo presso la Valle delle Noci, dove è in programma, a cura della Pro Loco di Pimonte, la manifestazione “Autunno Pimontese” con degustazione dei prodotti tipici dei Monti Lattari tra cui la castagna. (Pro Loco – Pimonte).

Costi :

- pranzo completo, con menù a base di castagne : ticket di € 8,00

- singola portata : ticket di € 3,00.

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi presso il castello medievale di “Pino” e/o all’indirizzo di posta elettronica: ilcastellodipino@gmail.com indicando il numero dei partecipanti.