A Monte di Procida torna il Festival della Cistecca

A Monte di Procida ritorna il Festival della Cistecca con il gustoso panino, street food e tanta buona musica dal vivo!

Dal 28 giugno al 1° luglio 2018 nella splendida terrazza naturale di Monte di Procida (NA) in via Panoramica, si terrà la III edizione del “Festival della Cistecca”, evento gastronomico atteso dagli amanti del panino di qualità e del buon cibo di strada.

Tante le novità, non solo gastronomiche, per questa III edizione del Festival, tra cui una nuova location e un nuovo programma artistico.

L’evento si terrà, infatti, in un nuovo spazio espositivo, in via Panoramica n° 10, adiacente la Casa Comunale (Municipio), in un'area espositiva di oltre 3000 mq, con ampio parcheggio in grado di ospitare più di 5000 auto.

Oltre alla Cistecca Montese sarà possibile degustare tante altre prelibatezze dello street food campano, il tutto accompagnato da ottima birra e da tanto intrattenimento, con buona musica dal vivo. Le serate saranno allietate dalle migliori cover band campane che suoneranno canzoni degli U2, Pino Daniele, Vasco Rossi e Coldplay.

L'ingresso è gratuito ed è possibile acquistare direttamente nell'area espositiva il menù degustazione (cistecca, II° portata a scelta, birra o bibita, caffè) a soli 10 euro.

Inoltre, acquistando almeno 5 menù degustazione on line su eventbrite.it, il singolo menù ti costerà 9 euro.

Da quest’anno è prevista anche una importantissima novità: sarà possibile il menù degustazione anche in BITCOIN e ricevere un ulteriore sconto sul prezzo. Per acquistare in BITCOIN basta andare su www.festivaldellacistecca.it.

Per maggiori info

www.festivaldellacistecca.it

Email: cisteccamontese@gmail.com