Giovedi 12 dicembre alle ore 10.00 presso il Circolo Rari Nantes di Napoli si terrà la giornata conclusiva del festival cinematografico “Movimento Cinema” organizzato da Fondazione Cultura e Innovazione, ente professionale che opera nel settore della formazione e dell’innovazione, nell’ambito del programma Europa Creativa, dal MIBACT.



Il Festival cinematografico “MOVIMENTO CINEMA” nasce con lo scopo di promuovere e stimolare la creatività e l'innovazione attraverso la produzione e proiezione di video ed opere filmiche, al fine di educare i giovani studenti alla lettura critica e consapevole dei moderni linguaggi della comunicazione di massa, nonché di valorizzare le proposte dei giovani autori e le produzioni innovative.



Nel corso della mattinata saranno premiati gli studenti delle scuole vincitrici del concorso “MOVIMENTO CINEMA” che ha avuto come oggetto la produzione di un cortometraggio o di un lungometraggio su tematiche relative al “sociale”.

Il concorso ha permesso alle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione Campania di esprimere la propria idea e realizzare il proprio prodotto scegliendo tra tre categorie:

prevenzione della violenza e fenomeni sociali devianti;

integrazione e interculturalità;

legalità ed il rispetto dei diritti umani.



Il concorso e, più in generale, il festival hanno lo scopo di promuovere e valorizzare l'arte cinematografica attraverso i canoni comunicativi dei giovani, senza limiti di tecniche e di narrazione, di formato e di espressione, cosi da proporre uno scenario, un open space creativo che illustri ed utilizzi il linguaggio dell’universo creativo delle nuove generazioni.



L’intento è quello far emergere i giovani talenti; facilitare l’acquisizione di nuove capacità, competenze e know-how nel campo delle tecnologie digitali e dell’audience development; promuovere l’alfabetizzazione cinematografica; stimolare la coscienza civica e sociale nei discenti partecipanti; promuovere un modello di progettazione condivisa e partecipata e la creazione di un network tra i professionisti del settore audiovisivo.



L’evento sarà interamente trasmesso in diretta streaming sui canali social di “Movimento Cinema“ raggiungibili mediante il link www.movimentocinema.it e sulla pagina facebook della Fondazione www.facebook.com/fondazioneculturaeinnovazione