Mannoia e Allevi al Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei: tutti gli eventi di agosto e settembre

Partito a metà luglio, andrà avanti fino alla metà di settembre il Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

Cinquanta appuntamenti tra musica, teatro, danza e comicità divisi in 14 location, tra il Parco Colonia Montana, Arena San Matteo, Palazzo Acampora e le piazze di Agerola, su prestigiosi palcoscenici che dominano dall’alto la Costiera Amalfitana con un panorama mozzafiato da Punta Campanella a Punta Licosa, Capri e faraglioni compresi.

Più di cinquecento artisti all'anno vengono ospitati in questa rassegna artistica. Hanno già calcato il palcoscenico del Festival artisti del calibro di Nicola Piovani, Giancarlo Giannini, Michele Placido, Isa Danieli, Peppe Servillo, Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Danilo Rea, Luis Bacalov, Roberto Vecchioni, Iaia Forte, Anna Bonaiuto, Mariano Rigillo, Vincenzo Salemme e altri.

È l’Alta Costiera Amalfitana, quella dei Monti Lattari, un’area protetta tra Sorrento e Amalfi, ricca di luoghi storici dalle viste incantevoli e dai sentieri suggestivi che legano per antiche mulattiere borghi e frazioni. Non è un caso, infatti, che la rassegna prenda spunto per il nome da uno dei percorsi di trekking più noti agli appassionati, il Sentiero degli dei, che partendo proprio da una delle strade principali di Agerola, offre fino a Positano meravigliosi scorci a strapiombo sul mare.

Tra gli ospiti di quest'anno anche Erri De Luca, Giovanni Allevi, Mietta, i Bottari e Fiorella Mannoia

Programma Agosto

GIOVEDÌ 1 Bomerano – Piazza Paolo Capasso

GREG & THE FRIGIDAIRES IN CONCERTO

Musica

VENERDÌ 2 Bomerano – Parco Corona

MASSIMILIANO GALLO IN TUTTA COLPA DELLA LUNA

Teatro

h 20.30 - S. Lazzaro – Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo

VIA LATTEA E PIANETI SU PRENOTAZIONE

SABATO 3 Pianillo – Piazzale S. Pietro Apostolo FiordilatteFiordifesta

GRUPPO FOLK “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO

Musica

DOMENICA 4 Pianillo – Piazzale S. Pietro Apostolo FiordilatteFiordifesta

GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ MARTINA FRANCA” IN CONCERTO

Musica

LUNEDÌ 5 Pianillo - Piazzale S. Pietro Apostolo FiordilatteFiordifesta

FRANCO RICCIARDI IN CONCERTO

Musica

MARTEDÌ 6 Bomerano – Parco Corona

TUTTA N’ATA STORIA

LUCIO ALLOCCA legge PINO DANIELE

GIANNI GUARRACINO e LEO LEANDRO IN CONCERTO UNPLUGGED

Proiezione del docufilm inedito I LUOGHI DI PINO

MERCOLEDÌ 7 S. Lazzaro – Parco Colonia Montana

PREMIO “SPECIALE FESTIVAL AGEROLA” A SERGIO SOLLI

SAGGIO DELLA SCUOLA DI TEARO COMUNALE DI AGEROLA

Teatro

GIOVEDÌ 8 MS. Lazzaro – Parco Colonia Montana

PREMIO “FRANCESCO CILEA”

Giovanni Allevi E GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA SINFONICA ITALIANA IN CONCERTO

Musica

VENERDÌ 9 Bomerano – Piazza Paolo Capasso

M’ BARKA BEN TALEB IN TOUR MEDITERRANEO

Musica

SABATO 10/ DOMENICA 11 Campora

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. MICHELE ARCANGELO

DOMENICA 11 S. Lazzaro – Anfiteatro Parco Colonia Montana

ERRI DE LUCA IN I COMPITI DI UNO SCRITTORE

Teatro

LUNEDÌ 12 S. Lazzaro – Piazza Gen. Avitabile

NUOVA COMPAGNIA CANTO POPOLARE IN ANIMA DI TERRA TOUR

Musica

h 20.00 - S. Lazzaro – Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo

LA NOTTE DEI DESIDERI

MARTEDÌ 13 Bomerano – Parco Corona

LA POESIA DIVENTA CANZONE

PATRIZIA DEL VASCO legge VINICIUS DE MORAES (tradotto da Ungaretti, Bardotti e Aveta)

JOSE’ VICENTE MIRANDA FILHO IN CONCERTO UNPLUGGED

Proiezione di VALSA DE EURIDICE concerto sul cinquantenario di Orfeo Negro

MERCOLEDÌ 14 Borgata Santa Maria

Gusta la patata

I DESIDERI IN CONCERTO

Musica

Paipo – Località “Crocifisso”

ore 19.00 partenza con guida per il Monte TRE CALLI

“QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica”

Riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

GIOVEDÌ 15 Monte TRE CALLI ore 5.00

ALBA MAGICA

GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO

Borgata Santa Maria – Festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta

AREA MEDINA - TRIBUTE BAND PINO DANIELE IN CONCERTO

Musica

VENERDÌ 16 Bomerano – Piazzetta Madonnina del Forestiero

GRUPPO FOLK “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO

Musica

SABATO 17

Bomerano – Palazzo Acampora

Libri in Corte h 18.30

PINO IMPERATORE presenta CON TANTO AFFETTO TI AMMAZZERÒ (DeA Planeta)

SABATO 17 / DOMENICA 18 S. Lazzaro – Piazza Gen. Avitabile

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. GREGORIO MAGNO

LUNEDÌ 19 S. Lazzaro – Piazza Gen. Avitabile

DIEGO MORENO IN TANGO SCUGNIZZO

Musica

MARTEDÌ 20 Bomerano – Piazza Paolo Capasso

CONSIGLIA LICCIARDI IN CLASSICA NAPOLETANA

Musica

MERCOLEDÌ 21 Pianillo – Piazzale San Pietro Apostolo

GRANDE ORCHESTRA SINFONICA RUSSA DI UDMURTIA IN GRAN GALA DELLA LIRICA

DIRETTORE M° LEONARDO QUADRINI

Musica

GIOVEDÌ 22 Bomerano – Parco Corona

NESSUNO ESCLUSO

ALESSANDRA RICCIO legge i DIARI DELLA MOTOCICLETTA

GIOVANNI BLOK IN CANZONE DI PROTESTA

Estratto del documentario CORREVA L’ANNO 1968

VENERDÌ 23 Bomerano – Piazza Paolo Capasso

MIMMO EPIFANI & MICHELE ASCOLESE IN PUTIFERIO

Musica

SABATO 24 S. Lazzaro – Parco Colonia Montana

FIORELLA MANNOIA PERSONALE TOUR

Musica

DOMENICA 25 h 20.00

S. Lazzaro – Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo

VIA LATTEA E NEBULOSE

SU PRENOTAZIONE

Bomerano – Parco Corona

CIAO GIGI

ALESSANDRO INCERTO legge LUIGI NECCO

MARCO ZURZOLO IN TRIO IN EMOZIONI MUSICALI DEDICATE A LUIGI NECCO

Proiezione del filmato GRANDE NECCO

LUNEDÌ 26 Bomerano – Palazzo Acampora

Libri in Corte h 18.30

ELENA ANTICOLI DE CURTIS E VIRGINIA FALCONETTI presentano ANTONIO DE CURTIS, IL PRINCIPE POETA - tutte le poesie e le liriche di Totò (COLONNESE EDITORE)

S. Lazzaro – Anfiteatro Parco Colonia Montana

DODO GALIARDE IN CARO TOTO’, VENIAMO CON QUESTA MIA ADDIRVI

SERGIO COLLICCHIO PIANOFORTE – LA COMPAGNIA DELLA LUNA

Teatro/Cabaret

MARTEDÌ 27 Bomerano – Parco Corona

PREMIO “ROBERTO BRACCO”

NEL RICORDO DI CICCIO

MAURIZIO CASAGRANDE legge PISANO CIOFFI

I VIRTUOSI DI SAN MARTINO IN CONCERTO

Immagini di repertorio di Renzo Arbore

MERCOLEDÌ 28 Campora – Chiesetta Madonna del Loreto

STRANGE CLARINET QUARTET IN RICOMINCIO DA… 4!

Musica

GIOVEDÌ 29 Pianillo – Chiesa San Pietro Apostolo

ROMANTIC TRIO FEAT. ENZO MILO SAX

Musica

VENERDÌ 30 S. Lazzaro – Chiesa SS. Annunziata h 18.00

OPERA E OPERETTE – STAGE DI CANTO LIRICO E SPETTACOLO TEATRALE

sotto la direzione di Triin Lellep e Simon Marlet

Bomerano – Parco Corona

VORREI COMPRARE UNA STRADA

GINO AVETA legge DE ANDRÈ E MANNERINI

VITTORIO DE SCALZI interpreta le canzoni che ha scritto per i New Trolls

Estratti del programma SENZA ORARIO e SENZA BANDIERA realizzato per i 50 anni di attività dei New Trolls

SABATO 31 Bomerano – Palazzo Acampora

Libri in Corte h 18.30

NUNZIA GARGANO presenta LE RICETTE DEL VESUVIO (EDIZIONI DELL’IPPOGRIFO)

Programma di Settembre

DOMENICA 1 Bomerano – Piazzale Principe di Piemonte

DOVE OSANO GLI DEI a cura della Scuderia Vesusio

ore 9.00 RADUNO AUTO E MOTO RETRÒ

Bomerano – Parco Corona

ore 20.30 PREMIO ALLLA CARIERRA A PIERO NAPPI

intervista di Antonio Aliberti

SABATO 7 Bomerano – Area Principe di Piemonte Festeggiamenti in onore di Maria SS. Del Rosario

MIETTA IN CONCERTO

Musica

DOMENICA 8 Bomerano – Area Principe di Piemonte Festeggiamenti in onore di Maria SS. Del Rosario

I BOTTARI IN CONCERTO

Musica

GIOVEDÌ 12 Bomerano – Piazzale Chiesa Tutti i Santi Festeggiamenti in onore di Maria SS. Del Rosario

CONCERTI MUSIC LIVE

Musica

DETTAGLI

Ingresso libero ad eccezione dei concerti al Parco Colonia Montana (San Lazzaro):

Giovanni Allevi Equilibrium tour– giovedì 8 agosto

biglietti € 15 (3° settore), € 22 (2° settore), € 30 (1° settore)

Fiorella Mannoia Personale tour – sabato 24 agosto

biglietti € 30 (3° settore), € 40 (2° settore), € 50 (1° settore)

Prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali

Info e Prenotazioni: 351 9906854

RASSEGNA SUI SENTIERI DEI piccoli DEI

25 LUGLIO > 25 AGOSTO dalle ore 16.00

ANIMAZIONE PER BIMBI

Ogni giovedì e sabato – Bomerano, parco giochi Piazzetta Madonnina del Forestiero

Ogni venerdì e domenica – S. Lazzaro, parco giochi Largo Aniello Apuzzo

ENERGIA IN ARMONIA – REIKI, CAMPANE TIBETANE, YOGA DELLA RISATA

S. LAZZARO – PARCO COLONIA MONTANA a cura dell’associazione YANTRA

DOMENICA 21 LUGLIO ore 10.00

MARTEDÌ 23 LUGLIO ore 18.00

GIOVEDÌ 25 LUGLIO ore 10.00

DOMENICA 28 LUGLIO ore 18.00

ALBO PREMI FESTIVAL AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI

PREMIO “SALVATORE DI GIACOMO”

2012 GIANCARLO GIANNINI 2013 PEPPE SERVILLO 2014 ROBERTO VECCHIONI 2015 MASSIMO RANIERI 2016 PEPPE BARRA 2017 LINA SASTRI 2018 PEPPINO DI CAPRI

PREMIO “ROBERTO BRACCO”

2012 CARLO CROCCOLO 2013 MARIANO RIGILLO 2014 VINCENZO SALEMME 2015 GIORGIO ALBERTAZZI 2016 ROBERTO DE SIMONE 2017 MICHELE PLACIDO 2018 BIAGIO IZZO

PREMIO “FRANCESCO CILEA”

2012 NICOLA PIOVANI 2013 STELVIO CIPRIANI 2014 LUIS BACALOV 2015 DANILO REA 2016 KATIA RICCIARELLI 2017 PIERO MAZZOCCHETTI 2018 DIMITRA THEODOSSIOU

PREMIO AGEROLA ALLA CARRIERA

2014 GIOVANNA MARINI 2015 RENZO ARBORE 2016 GINO PAOLI 2017 LAURA MORANTE 2018 ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI