Torna il Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano

Nella programmazione natalizia di Napoli, torna l'appuntamento con il Festival internazionale del '700 musicale napoletano, che quest’anno realizza la sua ventesima edizione.

Il Festival è diretto dal Maestro Enzo Amato e organizzato dalla associazione Domenico Scarlatti.

La Scuola del Settecento Musicale napoletano è un tassello importante della nostra identità culturale. Uno dei tanti tesori sviliti dell’immenso patrimonio partenopeo. Il Festival Internazionale del Settecento napoletano ha il grande merito di riportare alla luce la produzione musicale che rese Napoli capitale della musica nel 1700 e di riscoprire compositori e musicisti che furono nel loro tempo punto di riferimento fondamentale per i grandi musicisti mitteleuropei oggi tuttora celebri. La formula collaudata in vent’anni di esperienza raggiunge e coinvolge anche il pubblico di giovani in un’operazione di recupero della memoria e riappropriazione dell’enorme e straordinario patrimonio culturale e musicale della nostra città.

Come un regalo di Natale, il musicista Marco Zurzolo e l'operatore culturale Mimmo Matania hanno donato alla città uno spot sulla musica napoletana con la partecipazione straordinaria dell'attore Gianfranco Gallo. Lo spot, destinato a cittadini e turisti, sarà ampiamente diffuso da gennaio.

Programma del Festival:

Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano

Ventennale del Festival

Direttore artistico Maestro Enzo Amato

Associazione Domenico Scarlatti

sabato 21 dicembre ore 20, 30

Domus Ars Via Santa Chiara 10

• LA CONTESA DELLE STAGIONI di Domenico Scarlatti

CORO FILARMONICO JUBILATE DEO - Giuseppe POLESE direttore

ORCHESTRA DA CAMERA DI NAPOLI Anna Daniela SESTITO direttore

Regia Riccardo CANESSA

World Premiere nuovo allestimento

La Serenata di Domenico Scarlatti La Contesa delle Stagioni di Domenico Scarlatti è un opera d’occasione scritta dal musicista napoletano in onore della Regina Maria Anna Giuseppina di Portogallo fu rappresentata forse per la prima ed unica volta, il 7 settembre del 1720 nel Palacio Real da Ribeira di Lisbona. Il nuovo allestimento è stato curato dal Regista Riccardo Canessa



lunedì 30 dicembre ore 20,30

Domus Ars

• LA CANTATA DEI PASTORI di Andrea Perrucci

Adattamento, arrangiamenti e direzione Carlo FAIELLO

Con Giovanni MAURIELLO, Elisabetta D’ACUNZO, Matteo MAURIELLO, Marianita CARFORA

La prima edizione fu pubblicata da Andrea Perrucci (1651-1706) nel 1698 con il titolo: Il Vero Lume tra l'Ombre, ovvero la Spelonca Arricchita per la Nascita del Verbo Umanato, usando lo pseudonimo di Ruggiero Casimiro Ugone.

Sarà presentato un nuovo allestimento con adattamento, arrangiamenti e revisione di Carlo Faiello con la partecipazione i Giovanni Mauriello.

sabato 4 gennaio ore 20,30

• OMAGGIO A ROSSINI

Sala Comencini Fondazione Circolo Artistico Politecnico

Gabriella COLECCHIA mezzosoprano

Gianni GAMBARDELLA pianoforte

Musiche di Gioacchino Rossini

domenica 5 gennaio ore 20,30

Domus Ars - Via S. Chiara, 10

• CIMAROSA E LA MUSICA SACRA

CORO FILARMONICO JUBILATE DEO - Giuseppe POLESE direttore

Musiche di Domenico Cimarosa



mercoledi 8 gennaio ore 20,30

Domus Ars Via Santa Chiara 10

• CIMAROSA JAZZ PROJECT

Luca SIGNORINI violoncello, Bruno PERSICO pianoforte

Enzo AMAZIO chitarra, Enrico DEL GAUDIO batteria, Valerio MOLA contrabbasso



venerdì 10 gennaio ore 19,30

Basilica di San Giovanni Maggiore

• VIRTUOSI

ORCHESTRA DA CAMERA DI NAPOLI Enzo AMATO direttore

Musiche di Domenico Scarlatti

World Premiere

Prima esecuzione mondiale per alcune sinfonie di Domenico Scarlatti per la revisione critica di Enzo Amato i cui manoscritti si trovano presso la Biblioteca Nazionale Francese a Parigi e fanno parte del fondo del Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

sabato 11 gennaio ore 20,30

Chiesa di Santa Maria Donnalbina

• PAISIELLO E IL SUO TEMPO

Francesco PARETI pianoforte

Musiche di Giovanni Paisiello e Domenico Cimarosa

domenica 19 gennaio ore 11,30

Chiesa di San Severo al Pendino

• LE ROSE DI ARBEN

di Max FUSCHETTO

World Premiere



sabato 24 gennaio ore 19,30

Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto

• TRIO SONATE

Eleonora AMATO violino

Ilaria PERNA violino

Giampaolo NIGRO violoncello

Stefano INNAMORATI clavicembalo

Musiche di Niccolò Jommelli e Niccolò Porpora

World Premiere