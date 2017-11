“Associazione Domenico Scarlatti” e “il Canto di Virgilio”

Presentano

Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano

XVII Edizione

Dal 7 al 30 Dicembre 2017

Domus Ars Centro di Cultura

Via Santa Chiara, 10 Napoli



Programma

7 Dicembre ore 19.00

MOZART ALLA CORTE DI PULCINELLA

Farsa in Musica di Carlo FAIELLO

con: Franco JAVARONE, Antonella MOREA,

Pietro QUIRINO, Sara GRIECO, Diane PATIERNO

Antonio FAIELLO, Maria Teresa IANNONE

e con la partecipazione di Francesco BAKIU al pianoforte nel ruolo del piccolo Mozart

Quartetto SANTA CHIARA

Arcangelo CASO - Pasquale NOCERINO

Marcello VITALE - Mario VORRARO

Costumi di Maria PENNACCHIO

Elementi scenici: Bruno DE LUCA.

Direzione Carlo FAIELLO



12 Dicembre ore 19.00

OMAGGIO A “MIMMO” SCARLATTI

Musiche di Domenico Scarlatti

Cristina GALIETTO chitarra



14 Dicembre ore 19.00

IL VIOLINO CHE CANTA

Musiche di Domenico Cimarosa, Nicolò Porpora, Niccolò Paganini, Ferdinando Carulli, Igor Stravinsky

Eleonora AMATO violino

Enzo AMATO chitarra



17 Dicembre ore 19.00

UN MAESTRO ED UNA CANTANTE

Scherzo Comico di di Lauro Rossi (1810-1885)

Revisione critica Ivano CAIAZZA

La Real Cappella di Napoli

Ivano CAIAZZA direttore

Filippo ZIGANTE regia

Giuseppe ZARBO scene e costumi

Personaggi:

Il Maestro Francesco AURIEMMA baritono

La Cantante – Ilaria IAQUINTA soprano



20 Dicembre ore 11.30

LE STELLE DI SAN PIETROBURGO

L’influenza della Scuola Musicale Napoletano sullo sviluppo della musica in Russia. Conferenza

Enzo AMATO relatore

Egidio CARBONE voce recitante



20 Dicembre ore 19.00

CONCERTO PER PIANOFORTE

Musiche di Domenico Scarlatti, Giovanni Paisiello, Domenico Cimarosa.

Ernesto SPARAGO pianoforte



29 Dicembre ore 18.30

CORO DELLA PIETRASANTA

ORCHESTRA DA CAMERA DELL'IRPINIA

Rosario PELUSO Direttore

Musiche di Francesco Durante



Info Domus ars Centro di Cultura

Via Santa Chiara10c Napoli

0813425603 - infoeventi@domusars.it