Il japanese restaurant Tender compie un anno: si festeggia con musica e sorprese

Tender, i l japanese restaurant di via Luca Giordano festeggia il primo anno di attività. Appuntamento mercoledì 30 maggio dalle ore 19.30.

365 giorni ma soprattutto 365 sere di appuntamenti di tendenza, di aperitivi cool e ottime cene, di esperienze east mood che vanno celebrate con una candelina su un piatto proposto dalla celebre cucina di Tender. Un evento nato anche per celebrare un importante traguardo che il locale con il famoso codice a barre nel logo si è conquistato in questo anno: trapiantare il sushi restaurant in una zona nuova senza far rimpiangere la via del sushi, via Cappella Vecchia, dove abitano i “cugini” Jap One, Kiss Kiss Bang Bang e Yaki Tender.

Tante le novità che hanno fatto la differenza in questo locale lasciando però invariata la qualità delle sue proposte in tema di sushi, sashimi, tempura, teryaki. Una grande e sempre sorridente conferma è la presenza di Roberta d’Amore, responsabile del locale, che accoglierà insieme al grande team che lavora dietro le quinte tutti gli ospiti che da più parti arriveranno qui mercoledì sera a festeggiare un anno di Tender.

A dare un tocco speciale all’atmosfera ci sarà la selezione musicale del dj Alex Romeo in consolle dalle ore 19.30 fino a tardi. Non è festa se non c’è regalo, e a questo ci ha pensato il brand di fashion bijoux Paviè che omaggerà i presenti con accessori iconici e stilosi. A dare un tocco ancora più orientale e stiloso, intonato al design minimal e ricercato del locale, il dress code delle hostess e delle responsabili della comunicazione Mila Gambardella e Cristiana Giordano in outfit Lenez. Altri partner dell’evento, Ortensia Tropeano che truccherà le hostess con un make up appropriato all’evento e Francesco Novelli responsabile dell’hair style.