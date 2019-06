Al Gambrinus si balla per la Festa della Tammorra

Nacchere e tamburi non si vedono tutti i giorni suonare nelle sale storiche del Caffè Gambrinus di Napoli. Oggi, invece, addirittura c'era chi ballava la tamorra. Tutto per presentare la 14esima Festa della Tammorra di Carinaro, che spera di ottenere almeno lo stesso successo dell'edizione 2018, quando furono accolte 30mila persone.

Una tre giorni di musica, stand enogastronomici, artisti di strada per una festa che si rinnova, restando sempre fedele alla tradizione e che si terrà proprio nel cuore di Carinaro, in piazza Trieste, luogo ricco di storia e noto per le sue tradizioni. Non mancheranno noti artisti della scuola partenopea come Carlo Faiello e Marcello Colasurdo, che chiuderà la kermesse il 9 giugno.