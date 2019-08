Torna la Festa dei Sapori Contadini di Ticciano

La Festa dei Sapori Contadini di Ticciano rappresenta un appuntamento tradizionale dell'estate di Vico Equense. Una sagra giunta ormai alla sua 19esima edizione che scatterà l'11 agosto alle 20 per concludersi martedì sera.

Ticciano è uno dei borghi più alti di Vico Equense, "custode" di antica saggezza popolare, di artigianato e gastronomia locale: insomma, per gli appassionati del genere siamo di fronte ad una chance - quella di visitare una località "senza tempo" gustando prodotti della tradizione - assolutamente da non perdere.

Vico Equense continua a proporre, come da volontà del Comune per l'estate 2019, appuntamenti molto diversi tra loro (grande successo ha fatto registrare ieri la seconda delle cinque Vico Soirée in giro per il centro storico) e destinati ad un pubblico variegato e di tutte le età. Grandi e piccini stanno affollando la Monet Experience - la mostra digitale delle opere dell'Impressionista francese - e genitori e figli potranno fare "doppietta" domani sera - sabato 11 agosto - visitando l'esposizione di Monet (nel palazzo comunale di corso Filangieri) e assistendo allo spettacolo Hercules, a cura della compagnia Gattanera, al Chiostro della SS Trinità e Paradiso.

Ticket a 3 euro per gli adulti, ingresso libero per i bambini.