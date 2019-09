Festa di San Gennaro a Somma Vesuviana: tanti eventi e Sal Da Vinci in concerto

Momenti di aggregazione, ma anche di riflessione, di arte, di musica, di religione e di economia. Ricco e variegato il programma per i festeggiamenti di San Gennaro, patrono della città di Somma Vesuviana. Cinque giorni che vedranno il culmine nel concerto di un ospite speciale e amatissimo: Sal Da Vinci, che sarà in piazza Vittorio Emanuele III il 19 settembre alle ore 21.30.

Ma il comitato Festa insieme al Comune, che patrocina l’evento, e ad alcune associazioni cittadine ha pensato a tante iniziative coinvolgenti, da Miss Vesuvio, ad una kermesse per la valorizzazione delle Crisommole, all’arte presente del centro storico, al ricordo di due giovani mamme sommesi vittime di femminicidio.

“Siamo orgogliosi come Amministrazione di poter ripetere quest’anno una Festa patronale con tanti appuntamenti”, commenta il sindaco Salvatore Di Sarno “Con l’importante novità della Lotteria siamo riusciti a coinvolgere nella manifestazione direttamente la comunità sommese. Sarà possibile acquistare i biglietti, e tentare la fortuna, anche il 19 settembre fino alle 21, da alcuni banchetti che saranno appositamente allestiti in piazza. Sarà un piacere assistere ogni giorno ad un evento e poi ascoltare la coinvolgente voce di Sal Da Vinci. Naturalmente non mancheranno gli appuntamenti religiosi con la sinergia di tutti i parroci della nostra città, e la nostra suggestiva processione durante la quale la statua del nostro amato patrono attraversa le strade principali”.

Sulla stessa linea anche l’assessore alla Cultura e agli Spettacoli, Flora Pirozzi: “Ringraziamo il comitato San Gennaro per la collaborazione e per i tanti appuntamenti che sono riusciti a realizzare, cominciamo il 18 settembre e finiamo il 22, e contemporaneamente le associazioni del territorio che ci hanno coadiuvato per rendere interessante e coinvolgente uno degli eventi più importanti di Somma: la festa dedicata al santo Patrono. Il frutto di un lavoro di squadra coordinato dall’assessorato, dall’amministrazione comunale, con i funzionari dell’Ente, gli agenti della polizia municipale, per fare in modo che tutto si svolga al meglio. Vi invitiamo a partecipare, faremo festa tutti insieme”.

PROGRAMMA EVENTI

18/09 MISS VESUVIO – 20.30

Piazza Vittorio Emanuele III

19/09 SAL DA VINCI IN CONCERTO ORE 21.30

(organizzato Comitato S. Gennaro)

20/09 “CRISOMMOLE” …. Il viaggio continua ore 20 – Castello D’Alagno

(a cura dell’associazione Amici del Casamale)

SPETTACOLO MUSICALE CON LA “MIGLIO’S BAND”

21/09 SERATA D’ONORE PER ANTONIO SERAPONTE

Presso lo chalet la Villetta le Porte del Parco ore 19

Orchestra “Antonio Seraponte” Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco”,

Banda musicale “A. Seraponte”

Quelli del Borgo

Brigida Di Pascale Carla Pia d’Avino

Vincenzo Folmi

Gruppo “Cor ‘e femmene”

22/09 "Siediti accanto a me " dalle 9.30 alle 13.00 Piazza Vittorio Emanuele III

in celebrazione del secondo anniversario dell’istallazione della panchina rossa a cura dell’associazione EvaProEva, panchina dedicata alla memoria di Melania Rea e Antonetta Paparo vittime di femminicidio.

22/09 Borgo in arte

“Dal Castello al Vascio”

18.00 Castello D’Alagno

19.30 O Vascio Room Gallery

(a cura di Festa delle Lucerne e O Vascio Room Gallery)

PROGRAMMA RELIGIOSO

lunedì 16

ore 18:30 Santo Rosario

ore 19 Santa Messa presieduta un angelo losco rettore della chiesa di San Sossio Martedì 17

ore 18 Santo Rosario

ore 19 Santa Messa Presiede don Ciro Toscano amministratore parrocchia San Michele Arcangelo

mercoledì 18

ore 18:30 Santo Rosario

Ore 19 Santa Messa presieduta Alfonso Pisciotta parroco di San Giorgio Martire dalle ore 20 i sacerdoti saranno disponibili per il sacramento della riconciliazione

giovedì 19 festa del Santo

Ore 8- 11 Santa Messa presieduta dal parroco Padre Giuseppe D'Agostino

Ore 17:30 Santo Rosario

Ore 18 Santa Messa presiede sua eccellenza il Monsignor Francesco Marino con i parroci della città

Ore 19 processione con la partecipazione di tutti i gruppi ecclesiali e delle autorità civili e militari della città

(percorso della processione: via Collegiata, via Piccioli, via San Giovanni de Matha, via Margherita, via Canonico Feola, via Aldo Moro (I tratto), via Macedonia, via Fossa dei Leoni, via Gobetti, via Turati, via Gramsci, via Casaraia, via Mercato Vecchio e ritorno, via Roma, via Gramsci, via San Pietro, via Troianiello, via Cavone, via Collegiata).