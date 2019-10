Mugnano, Sal Da Vinci in concerto gratuito per la festa del Sacro Cuore: il programma 2019

Torna a Mugnano di Napoli l'atteso appuntamento con i festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù. L'intero programma della manifestazione è stato presentato in conferenza stampa dal Sindaco Luigi Sarnataro, dall’assessore agli Eventi, Rita Esposito e dai rappresentanti del Comitato Festa e delle associazioni locali promotrici di alcune iniziative.

Undici giorni di festa, tra celebrazioni religiose ed eventi musicali, gastronomici, culturali e folkloristici che prenderanno il via il 17 ottobre con la discesa della Statua del Sacro Cuore, per chiudersi poi domenica 27 con la messa di ringraziamento celebrata dal Cardinale Crescenzio Sepe.

"Ancora una volta - spiega il sindaco Sarnataro - abbiamo voluto puntare soprattutto sulle eccellenze del territorio". Ospite d'eccezione di questa edizione 2019, infatti, è un amatissimo artista partenopeo: Sal Da Vinci, che si esibirà in concerto (gratuito) nel piazzale Cesare Pavese a Mugnano 2000, venerdì 25 ottobre.

Prevista anche una serata dedicata al cabaret che vedrà protagonisti 'I Ditelo Voi', noto trio comico partenopeo. Appuntamento il 24 ottobre, nel piazzale Cesare Pavese.

Tornano poi gli appuntamenti con la sagra del pesce (il 22 ottobre in piazza Municipio) e con il tradizionale spettacolo pirotecnico (il 26 ottobre dalle 22). Come sempre, cuore della festa: la processione della domenica (il 20 ottobre, dalle 8 del mattino) che attraverserà gran parte della cittadina.

Confermato l'appuntamento con il trenino elettrico turistico che attraversa la città (sabato 19 ottobre, con partenza da Piazza Municipio) e con l'Asta di Gigiotto (sempre il 19 ottobre in piazza) alla quale seguirà 'La Notte del Cuore' promossa dalle proloco locali con la Sagra della Mela Annurca e tammurriate.

In programma, anche quest'anno, iniziative nelle Villette comunali di Via Di Vittorio e via Ada Negri.

Nel Parco dedicato a Gianni Rodari, il 18 ottobre, un evento a cura dell'associazione Nuova Mugnano con la Sagra degli Antichi Sapori e il concerto di vari artisti neomelodici. La serata si concluderà, poi, con il concerto di Giusy Attanasio.

In Villa Ada Negri, invece, appuntamento a cura dell'associazione Voce di Mugnano, il 23 ottobre con la partita di calcio Salisburgo – Napoli visibile su maxischermo.

Il programma in dettaglio:

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

Ore 9:00 - Discesa della Sacra Immagine del Sacro Cuore di Gesù

dalle 18:00 – esibizione scuole di danza locali

- Holi Festival (la Festa dei Colori) e Dj Set in piazza Municipio

VENERDÌ 18 OTTOBRE

Ore 19:00 – Musica e Antichi Sapori Partenopei in villa G. Rodari di via Di Vittorio. A fine serata Concerto di Giusy Attanasio (a cura dell’associazione Nuova Mugnano)

ore 19 - Mostra Fotografica 'Mugnano Mia' a cura di Vittorio Calabrese presso il Teatro Comunale (via Cesare Pavese I Traversa)

SABATO 19 OTTOBRE

Ore 18:00 - Asta di Gigiotto

- Esibizione della Banda Musicale Bruscianese

Le iniziative, che si terranno in piazza Municipio, saranno arricchite dal trenino turistico che attraverserà le principali arterie della città

Ore 21: NOTTE DEL CUORE con sagra della Mela Annurca e tammurriate (a cura delle Proloco locali)

DOMENICA 20 OTTOBRE

Ore 05:30 - Prima Messa nel Santuario del Sacro Cuore di Gesù

Ore 07:00 - Messa solenne in Piazza Suor Maria Pia Brando; Ariana Mattutina

Ore 08:00 - Inizio della Sacra Processione, che percorrerà le strade della cittadina, seguita dalle Autorità Civili e Religiose di Mugnano.

Ore 19:00 – Deposizione Corona di alloro in onore ai caduti(presso il Cimitero)

Ore 20:00 – Esibizione Banda Musicale Città di Bari in piazza Municipio

LUNEDÌ 21 OTTOBRE

Ore 19:00 – Spettacolo 'Disart' in piazza Municipio, a cura della Coop. Margherita per presentare il centro polifunzionale 'I Delfini'

Spettacolo "Canzoni e Baci", protagonisti i bambini dell’Istituto del Sacro Cuore di Gesù

MARTEDI' 22 OTTOBRE

Ore 18:30 Sagra del Pesce in piazza Municipio (promossa dagli operatori del mercato Ittico e dal Ristornate 'La Lanterna')

Ore 21: in Villa in via Ada Negri evento a cura dell'associazione Voce di Mugnano

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE

Ore 20:30 Salisburgo – Napoli, maxischermo in villa Ada Negri (a cura dell’associazione Voce di Mugnano)

GIOVEDI' 24 OTTOBRE

ore 21 Spettacolo di Cabaret dei 'Ditelo Voi' in piazzale Cesare Pavese

Stand di Street Food

VENERDI’ 25 OTTOBRE

ore 21 Concerto di Sal Da Vinci in piazzale Cesare Pavese

Stand di Street Food

SABATO 26 OTTOBRE

Al mattino Bimbus Park nella Villa Comunale di via San Lorenzo

Ore 22 - Festival pirotecnico con Luigi Di Matteo Fireworks Event, l'Artificiosa dei f.lli Di Candia e Pirotecnica Cavour di Vincenzo Boccia

DOMENICA 27 OTTOBRE

Al mattino Bimbus Park nella Villa Comunale di via San Lorenzo

ore 18: Messa di Ringraziamento celebrata dal Cardinale Crescenzio Sepe (al Sacro Cuore)

Premiazione del Personaggio dell'Anno: Filippo Mondola (fondatore del Delfino)

Inoltre, dal 23 al 27 ottobre, presso il complesso fieristico, si terrà una speciale mostra ornitologica