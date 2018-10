Mugnano, concerto gratuito di Avitabile per la festa del Sacro Cuore: il programma 2018

Torna a Mugnano di Napoli l'atteso appuntamento con i festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù.

Ospiti d'eccezione di questa edizione 2018 (al via dal 18 ottobre con la discesa della Statua del Sacro Cuore), Enzo Avitabile e i Bottari che terranno un concerto (gratuito) nel piazzale Cesare Pavese a Mugnano 2000 il 25 ottobre. Ad aprire il concerto di Avitabile, un giovane ma già notissimo e apprezzato artista partenopeo: Ntò.

Tornano poi gli appuntamenti con la sagra del pesce (il 23 ottobre in piazza Municipio) e con la tradizionale gara pirotecnica (il 23 ottobre dalle 22), che quest'anno vedrà impegnati tre rinomati fuochisti. Come sempre, cuore della festa: la processione della domenica (il 21 ottobre, dalle 8 del mattino) che attraverserà gran parte della cittadina.

Confermato l'appuntamento con il trenino elettrico turistico che attraversa la città (sabato 20 ottobre, con partenza da Piazza Municipio). Torna anche l'Asta di Gigiotto (sempre il 20 ottobre in piazza), accompagnata da stand per una degustazione di salame mugnanese e di pasta e fagioli. A seguire poi, uno spettacolo cubano.

L'intero programma della manifestazione è stato presentato in conferenza stampa dal Sindaco Luigi Sarnataro, dall’assessore agli Eventi, Dario Palumbo e da Amando Zincarelli, rappresentante del Comitato Festa. Nove giorni di festa, tra celebrazioni religiose ed eventi musicali, gastronomici, culturali e folkloristici.

"Con il Maestro Avitabile abbiamo puntanto sulla cultura - ha affermato il sindaco Sarnataro -. E' un artista partenopeo di immenso spessore. Ancora una volta abbiamo cercato di portare in città una vera eccellenza del nostro territorio".

In programma, quest'anno, anche iniziative nelle Villette comunali di Via Di Vittorio e via Ada Negri.

Nel Parco dedicato a Gianni Rodari, il 19 ottobre, un evento a cura dell'associazione Nuova Mugnano con la Sagra degli Antichi Sapori e il concerto di vari artisti emergenti. La serata si concluderà con i concerti di Stefania Lay e Marco Calone il Guerriero.

In Villa Ada Negri, invece, appuntamenti a cura dell'associazione Voce di Mugnano, il 24 ottobre con la partita di calcio Paris Saint Germain - Napoli visibile su maxischermo e il 26 ottobre con il concerto di Ivan Granatino.

Nelle locandine che seguono, i programmi completi degli eventi ludici e delle celebrazioni religiose :