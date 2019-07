Festa Rossa 2019 al Parco dei Ventaglieri: dibattiti, musica, proiezioni e cucina

Il 19 e 20 luglio, Festa Rossa in uno dei parchi più belli di Napoli, il parco sociale dei Ventaglieri, a Montesanto.

La Festa Rossa è un'occasione di approfondimento politico, ma anche un'occasione di socialità. Ci saranno dibatti, libreria, mostre, proiezioni, cucina e bar a prezzi popolari e concerti. Inoltre, per i più sportivi, è anche previsto un torneo di calcetto.



IL PROGRAMMA



VENERDì 19 LUGLIO



17:00 apertura della festa

18:30 dibattito: “Salviamo il clima, cambiamo il sistema”

20:30 Bababoom Hi-Fi Sound System - Reggae Dub Dancehall



SABATO 20 LUGLIO



10:00 torneo di calcetto antirazzista

13:00 pranzo sociale

18:00 dibattito: “La Brexit, l'Unione Europea e l'alternativa socialista” con Fiona Lali, Marxist Student Federation - Londra

20:30 Proiezione: “Sciopero!” di Ėjzenštejn con sonorizzazione dal vivo di Benny Ottobit

22:00 Soffitta Squad - Hip Hop session





Ci saranno poi: Mostre fotografiche, Cucina, Bar, Proiezioni, Libreria e tanto altro....





Come raggiungere la festa:

1) A PIEDI: dal centro storico raggiungere piazza Montesanto (spiazzale antistante la cumana di "Montesanto"), proseguire su via Ventaglieri (il vicolo subito dopo la Chiesa di Santa Maria di Montesanto) e percorrerla tutta, si è giunti al parco sociale dei ventaglieri (650 metri);



2) CON I MEZZI PUBBLICI:

dal corso Vittorio Emanuele, Fuorigrotta, Agnano, Bagnoli, Pozzuoli, Arco Felice, Baia Fusaro, linea Cumana (ultima corsa da Torregaveta 21.40, ultima corsa da Montesanto per Torregaveta 21.41) fermata "Montesanto" (capolinea), poi seguire le indicazioni della sezione a "A PIEDI";



Da Soccavo, Pianura, Quarto, Licola linea circumflegrea (ultima corsa da Licola 21.43, ultima corsa da Montesanto per Licola 21.23), fermata "Montesanto" (capolinea), poi seguire le indicazioni della sezione a "A PIEDI";



Da Pozzuoli, Bagnoli, Fuorigrotta, Mergellina, Piazza Amedeo linea 2 metropolitana di Napoli (ultima corsa da Pozzuoli 22.01, ultima corsa da Montesanto per Pozzuoli 22.12), fermata "Montesanto". Uscendo dalla stazione, proseguire di fronte (vico I montesanto), al primo incrocio (con via Ventaglieri), girare a sinistra e proseguire fino e in fondo alla strada, si è giunti al parco (600 metri)..



Dalla provincia raggiungere piazza Garibaldi e prendere la linea 1 a "Garibaldi" e scendere a "Dante".Ultima corsa da Garibaldi venerdi 21 ore 23.02, sabato 22 ore 1.32, ultima corsa da Piscinola (passaggio a "Dante" circa 25 minuti dopo) venerdi 21 ore 22.29 sabato 22 ore 00.48. Giunti a "Dante" proseguire in piazza in direzione di via toledo, girare a destra in vico mastellone alla fine della strada salire le scale e proseguire, quindi, su salita pontecorvo, giunti all'incrocio con via cappuccinelle, svoltare a sinistra e proseguire fino e a vico avellino a Tarsia, si è giunti al parco (650 metri a piedi).



IN AUTO

Prendere l'uscita capodimonte della tangenziale di Napoli, all'uscita mantenersi su via Capodimonte e seguire la strada, alla rotonda, proseguire su corso amedo di savoia, e andare sempre diritto (la strada assume la denominazione di via santa teresa degli scalzi), proseguire diritto ai semafori limitrofi al museo nazionale e dirigersi verso piazza dante (varco ztl non attivo dopo le 18), a quel punto cercare parcheggio nella zona che si ritiene più consona all'orario di arrivo (strisce blu e / o garage privati / aree di sosta gratuita). seguire poi le indicazioni della sezione "Dante" e si è giunti al parco.