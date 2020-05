Festa della Repubblica 2020: alzabandiera al Plebiscito e omaggio alle donne della Costituente

In occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, è prevista alle ore 9 in Piazza Plebiscito la cerimonia dell'alzabandiera alla presenza del Prefetto Marco Valentini e del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

A cura dell’Anpi nazionale saranno deposti in tutta Italia fiori sulle tombe e sui luoghi che ricordano le Donne della Costituente omaggiando così le 21 donne dell’Assemblea elette in Parlamento per la prima volta il 2 Giugno 1946 e con esse ringraziare e ricordare tutti coloro che hanno reso possibile la costituzione della Repubblica.Anche Napoli avrà il suo momento di ricordo: il 2 Giugno alle ore 10.45, presso l’Arciconfraternita del Terzo ordine Francescano di Donna Albina nel cimitero di Poggioreale – area Monumentale, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il Prefetto Marco Valentini, insieme al Presidente Provinciale di ANPI Napoli Antonio Amoretti, al Vicesindaco Enrico Panini, all’Assessora alla Cultura Eleonora de Majo ed al Presidente di Arcigay Antonello Sannino, ricorderanno con un omaggio floreale la figura di Vittoria Titomanlio, tra le 21 donne elette all’Assemblea Costituente legata alle vicende della storia politica nazionale e della città di Napoli nei primi decenni della Repubblica italiana. Nel corso della celebrazione, verrà ricordata anche la figura di Maria De Unterrichter Jervolino, sepolta invece nel cimitero di Roma, anch’essa tra le 21 donne elette legate alla nostra città.