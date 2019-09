Festa della Pizza a Mugnano

A Mugnano tutto pronto per la Festa della Pizza. L'evento, patrocinato dal Comune e organizzato dall'associazione Nuova Mugnano, si terrà sabato alle 20 e 30 in villa Rodari.

"La nostra intenzione - spiega il presidente Alessia Del Core - è coniugare le antiche tradizioni partenopee con l’utilizzo di una delle più grandi aree verdi presenti sul territorio mugnanese: Villa Rodari. Ringrazio tutto il Direttivo dell’associazione che da 4 anni si spende per il bene della nostra cittadina, la pizzeria Oliva per aver messo a disposizione tutti i mezzi utili alla realizzazione dell’evento, Antonio di Bernardo per la sua costante disponibilità ed il Sindaco Luigi Sarnataro per aver riposto in noi piena fiducia affidandoci la gestione di villa Rodari e sostenendo moralmente tutte le nostre iniziative".

Regina della serata sarà l’APE PIZZERIA del maestro Oliva, intenditore dello street food e vero e proprio artista della pizza napoletana. La manifestazione sarà allietata dalla voce di Antonio Di Bernardo.

"Dopo un’estate piena di eventi - sottolinea l'assessore al ramo Rita Esposito - l'associazione Nuova Mugnano continua ad allietare le nostre serate con eventi di qualità. Mi auguro che quella di sabato sia solo la prima festa della pizza di una lunga serie".

All'iniziativa sarà presente anche il sindaco Luigi Sarnataro: "Continua l'estate a Mugnano con tanti eventi in programma. Grazie al lavoro costante delle associazioni le nostre ville comunali, che come Amministrazione abbiamo voluto riqualificare e aprire, quest'estate hanno avuto nuova linfa vitale diventando un punto di riferimento per tutti i cittadini. Quando decisi, insieme alla mia maggioranza, di puntare sugli spazi verdi era esattamente a questo che pensavo, sono felice che il tempo ci abbia dato ragione e di aver fatto la scelta giusta per il mio territorio".