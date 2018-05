Festa della Mamma al Madre con una speciale visita-laboratorio

Al Madre· museo d’arte contemporanea Donnaregina due appuntamenti per tutta la famiglia in occasione dei Kid Pass Days, la grande maratona di eventi di edutainment che giunge quest’anno alla quarta edizione.

Sabato 12 maggio, alle ore 11.00, Le Collezioni_kids edition. Visita guidata per adulti e bambini (prenotazione consigliata, partecipazione gratuita fino a esaurimento posti disponibili, ingresso al museo a pagamento): in un percorso a misura di bambino saranno messe a confronto le Collezioni del museo, dalle opere site-specific in dialogo con i reperti pompeiani, all’interno della mostra Pompei@Madre. Materia Archeologica: Le Collezioni, a quelle del progetto in progress Per_formare una collezione.

Domenica 13 maggio, alle ore 10.30, Casa dolce casa, una speciale visita-laboratorio per famiglie organizzata in occasione dellaFesta della mamma (bambini di età consigliata 6-10 anni, prenotazione obbligatoria, partecipazione gratuita fino a esaurimento posti disponibili, ingresso al museo a pagamento). Si partirà da una visita alla mostra Pompei@Madre. Materia Archeologica: Le Collezioni, che trasforma il museo in una vera e propria domus contemporanea, per poi proseguire con un’attività laboratoriale, realizzata in collaborazione con il collettivo Archipicchia! Architettura per Bambini, durante la quale i piccoli partecipanti potranno progettare e realizzare una casa in miniatura per sé e la propria mamma.