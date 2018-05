Festa della Mamma al Neapolis con le canzoni Disney

I grandi classici Walt Disney uniscono da sempre grandi e piccini, donando importanti lezioni di vita e vivendo nel tempo senza passare mai di moda. Quale occasione migliore, quindi, della Festa della Mamma, per dedicare un pomeriggio di divertimento ai cartoni animati più famosi? È quello che ha pensato il Centro Commerciale Neapolis, che domenica 13 maggio alle 18.30, offrirà ai suoi visitatori un grande live show con The Swingers Orchestra.

Complici le canzoni tratte dai celebri film della Walt Disney – come “Il Re Leone”, “Cenerentola”, “La Carica dei 101” e molti altri – i musicisti, accompagnati dalla voce di Paola Bonora in veste di Minnie, coinvolgeranno adulti e bambini in un divertententissimo spettacolo. Ma non finisce qui. Per gli spettatori ci sarà anche l’imperdibile occasione di vedere all’opera il fumettista Disney Donald Soffritti, che, durante l’esecuzione dei brani, realizzerà dal vivo personaggi e illustrazioni da regalare ai piccoli spettatori.