Grande Festa di Halloween a Città della Scienza: ingresso gratis per i bimbi

Atmosfere lugubri, lenzuola strappate, presenze inaspettate, urla disumane, mani mozzate, spargimenti di sangue: è Halloween, una delle occasioni più amate da tutti i bambini e a Città della Scienza è in programma una Festa Mostruosa per testare il proprio coraggio.

Qual è la tua paura più grande? Affrontala e sconfiggila in questa giornata spettacolare ricca di colpi di scena, laboratori a tema, ospiti e tanto, tanto divertimento! Tra pagine di scienza e momenti spaventosi, si potrà trascorrere un Halloween party “da paura”

Appuntamento domenica 27 ottobre dalle 10 alle 14

In programma, per la giornata:

Visite guidate alla Mostra Corporea, Insetti&Co, il Mare e PaleoMare, BIKE IT

Spettacoli al Planetario: nuovo spettacolo live WINX, spettacolo 3D Hidden Universe e Live Show inedito targato Unione Astrofili Napoletani dal titolo “Anelli spaziali”

Laboratori di creatività e manualità con prodotti GIOTTO sui simboli di Halloween: zucca, pipistrelli, gatti neri, mostri, streghe, sangue.

Ricercatori universitari che animeranno i laboratori di Corporea, in particolare Investigazioni sulla Scena del Crimine

Animazione con giochi e intrattenimento in Piazza della Musica

Flash mob tema thriller

Nintendo Labo

Spettacoli di magia e trasformismo in Sala Newton



INGRESSO GRATUITO per tutti i bambini fino a 12 anni