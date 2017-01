Festa dell'Epifania all'Ippodromo: giochi, letture, pony e food

Venerdì 6 gennaio all'Ippodromo di Agnano si festeggia l'Epifania dalle ore 10.00 con ingresso gratuito ed iniziative a tema organizzate nel parco. I nostri amici cani sono sempre i benvenuti e potranno partecipare all'Epicanìa a cura dell'associazione Le Amiche di Lu. Dalle ore 11.00 alle ore 16.00 presso l'area "ippo kids", laboratorio brico-creativo "happy color baby murales" per creare le calze, letture animate (Milena Edizioni), Befana Village per scattare selfie e foto ricordo da stampare all'istante (a cura di Fabiana Mele) e passeggiate su pony, oltre al battesimo del pony (ore 12.30/13.30 a cura dell'associazione Un Cavallo per Amico).

Dalle ore 12.00 alle ore 15.00 tutti alla festa della befana con trucca bimbo, musiche, balli, jumping, teatrino delle marionette e pignatta (Casper Animation). E ancora, parco giochi con giostre e trenino tour ed accesso in ippodromo con bici, pattini e pallone per giocare liberi e sicuri all'aperto. Punti di ristoro: area picnic, pizzeria con forno a legna Cavalli in pizza "da Mario" (pizza e bibita 5 euro), snack bar presso la tribuna centrale e chiosco esterno "Re Borbone" con servizio paninoteca.