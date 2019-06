Festa di Sant'Antonio 2019 a Carditello: il programma dei festeggiamenti

Anche quest'anno a Carditello (NA) si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova in Piazza Giovanni XXIII dal 4 Luglio al 8 Luglio.

Troverete un atmosfera festosa, attra

verso serate musicali e di intrattenimento, che culmineranno con lo spettacolo piro musicale come gran finale.

Stand gastonomici con prodotti tipici locali, grigliata di carne, mozzarella locale e dolci preparati direttamente dalle massaie carditellesi.

VENERDI’ 5 LUGLIO

Dalle ore 18:00 Animazione in piazza per tutti i bambini a cura dell’agenzia “FRIZZI PARTY”.

Ore 21:30 Spettacolo in p.za Giovanni XXIII a cura del gruppo musicale “FRAMMENTI D’ARTE".

SABATO 6 LUGLIO

Dalle ore 18.00 Animazione in piazza per tutti i bambini a cura dell’agenzia “FRIZZI PARTY”.

Ore 21:00 GRANDE SHOW MUSICALE AREA MEDINA COVER BAND PINO DANIELE

DOMENICA 7 LUGLIO

Ore 21:30 ORCHESTRA SPETTACOLO “INDIETRO TUTTA”

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DEL GRANDE IMITATORE MIMMO FORESTA







Informazioni:

Quando: da giovedi 4 luglio a lunedi 8 luglio

Dove: Piazza Giovanni XXIII, Cardito (Na)

Orario:GIOVEDI 4 LUGLIO dalle ore 19:00 alle ore 23:30 (gastronomia a partire dalle ore 20:00)

VENERDI 5 LUGLIO dalle ore 19:00 alle ore 23:30 (gastronomia a partire dalle ore 20:00)

SABATO 6 LUGLIO dalle ore 19:00 alle ore 23:30 (gastronomia a partire dalle ore 20:00)

DOMENICA 7 LUGLIO dalle ore 9:30 alle ore 13:00 animazione in piazza per bambini

dalle ore 19:00 alle ore 23:30 (gastronomia a partire dalle ore 20:00)



Prezzo biglietto: gratuito

Pagina Facebook: @FESTADISANTANTONIO

Informazioni: 3683091765 OPPURE 3478458848

