Festa di Sant’Alessandro: torna la tradizionale sfilata storica con 400 figuranti

Saranno circa 400 i figuranti che prenderanno parte alla 38° edizione della sfilata storica del costume ischitano nelle sue varie epoche. Promossa dall’Associazione Culturale Pro S. Alessandro, con il patrocinio del Comune di Ischia, il primo appuntamento è per domenica 25 agosto alle ore 21:30. I cortei storici di Marin, Popoli, Castelvetro, Ortisei, Val Gardena, Aberdeen – Scozia, insieme con i Mamuthones di Mamoiada, gli sbandieratori di Cava dei Tirreni e i falconieri del re di Milano, gemellati col Comune di Ischia, si muoveranno dal Borgo di Sant’ Alessandro per poi raggiungere la pineta Nenzi Bozzi. Con loro anche il gruppo Ndrezzata di Buonopane e il balletto di Barbara Rumore; insieme daranno vita a esibizioni folkloristiche precedute dal saluto delle autorità.

Un breve assaggio, questo del 25 agosto, che ci calerà nell’atmosfera del giorno successivo, quello della festa.

Il 26 di agosto, alle ore 18:00 circa, dal Pontile Aragonese partirà il corteo storico del costume ischitano con i gruppi gemellati per poi muoversi lungo Pontile Aragonese, via Luigi Mazzella, Via A. Sogliuzzo, Via F. Sogliuzzo, Corso Vitttoria Colonna, Via Roma, Via Iasolino fino al Palazzo D’Ambra.

«La sfilata in costume d'epoca di Sant'Alessandro rappresenta la sintesi autentica della storia della comunità isolana; è giusto coltivare il ricordo per non disperdere la nostra anima. Ischia non è solo una località turistica particolarmente bella, ma è un luogo dove l'anima è viva e percepibile in maniera coinvolgente. Il 26 agosto partecipiamo al corteo ed emozioniamoci insieme». Così il Sindaco di Ischia Enzo Ferrandino