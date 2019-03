Sabato 30 Marzo ore 21,30

FESTA DI PRIMAVERA AL VIC' STREET

in via Giuseppe Martucci 44 Napoli



In una serata d'inizio primavera partecipa ad un evento ricco di fiori e di colori, omaggiando l'inizio della rinascita indossa abiti colorati adornati con fiori e ramoscelli danza e divertiti con noi .... in una serata evento unica!

solo su prenotazione allo 081662423