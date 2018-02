Festa di Carnevale allo Zoo di Napoli

Domenica 11 febbraio l’appuntamento è allo Zoo di Napoli per festeggiare il carnevale tutti insieme, e per chi verrà vestito in maschera, ci sarà il 50% di sconto sul ticket d’ingresso. Dunque tutti in costume per la grande festa. Trampolieri, mago, baby-dance, sfilata delle maschere e premiazione finale, insomma una giornata ricca, dedicata ai più piccoli, ma anche alle mamme e ai papà, che potranno trascorrere qualche ora in relax e svago, mentre i bambini si divertono.

Una domenica diversa, che prevede anche l’apertura al pubblico della Butterfly House (un’area del rettilario allestita e dedicata all’esposizione di farfalle) dove l’idea iniziale è di far accedere gruppi (di max 15 persone), ogni mezz’ora accompagnati dalle spiegazioni di un’operatrice addetta alla visita dell’area.

Il programma ha inizio alle ore 10:30 con l’accoglienza dei trampolieri, nelle zone Biglietteria e piazzale d’ingresso, che intratterranno gli ospiti, e consegneranno il programma della giornata, oltre a divertirsi in posa con i bambini, tra uno scatto fotografico e l’altro. Dalle ore 11:30 alle 12:00 l’incontro con gli animatori veri e propri, che coinvolgeranno gli ospiti in giochi di gruppo e Face Painting. Dalle ore 12:00 alle 12:30 Baby Dance con animazione e propaganda scatenata per il Party all’interno del parco. Dalle ore 12:30 alle 13:30 Show di Magia nell’area fattoria, vicino alla casetta di Giulia. Infine dalle ore 13:30 alle 14:30 Sfilata delle maschere ed elezione di Miss e Mister Carnevale 2018, con premiazione dei vincitori e foto ricordo speciale con un banner dello Zoo di Napoli.