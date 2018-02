Festa di Carnevale a Villa Campana

VILLA_CAMPANA_Pozzuoli

Ristorante, Pizzeria e Braceria

Martedi 13 Febbraio Carnevale dei Bimbi

X info e Prenotazioni: ENZO 3382142940

Il Carnevale è dei più piccoli

Il ristorante Villa Campana lo sa ed ha organizzato per i vostri bambini una giornata speciale all'insegna del Divertimento e dalla buona cucina.

Ospite la mascotte originale dei personaggi più amati dai nostri bambini.. i Super_Pigiamini!!

Ed in più animazione a loro dedicata con giochi stelle filanti e tante altre sorprese .

Promozione valida solo per il martedì di carnevale.

Menù_Pizza 10€ a persona



Bruschette e zeppoline

Pizza a scelta tra le classiche

Bibita (acqua e Cocacola a volontà )

Buffet finale con chiacchiere e sanguinaccio



Servizio, coperto animazione e intrattenimento

Ed il super ospite dei super pigiamini tutto a soli 10€.



Per i genitori e gli accompagnatori

Possibilità di Menù libero alla carta per ogni loro gusto.



Carnevale per tutta la famiglia è al ristorante e pizzeria

Villa Campana



Per info e Prenotazioni:

ENZO 3382142940 - LINO 3276926057



- Ampio parcheggio custodito

- Per gli amanti del Calcio Diretta Premium

- Sala Interna climatizzata e Area Garden

- Per la gioia dei bambini ed il relax dei genitori, Area giochi con animazione