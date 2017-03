“La Festa della Donna …a modo nostro” con la band NapoliExtraComunitaria

L’Associazione Culturale Seminapace, con la partecipazione del Centro Studi danza “L’Incantesimo” e del gruppo di folk contemporaneo Napoliextracomunitaria, con il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco - Assessorato alla Cultura e alle Politiche Sociali organizza, venerdì 10 marzo ore 20,30; presso l’aula consiliare della Casa Comunale di Pomigliano d’Arco, con ingresso libero “La Festa della Donna …a modo nostro”



I NapoliExtraComunitaria: attivi concertisticamente dal 1995; il gruppo, nel corso degli anni, ha raccolto continue affermazioni in importanti festival in Italia e all'estero come nel caso delle partecipazioni a: “Festival Euromediterranea (BZ), Festival Internazionale “ Projekt Natur “ Vienna; riscuotendo successi di pubblico e di critica con la loro partecipazione nelle varie edizioni del Festival “ Xong” (Malles - Val Venosta) THON. DOC. PROJECT. 4° Transnational Meeting - Dep. Etudes Univ. Sapienza Roma - Dir. Gen. Junta ANDALUSIA- Ventotene; le “Lezioni-concerti” all’interno delle Università di Urbino e Roma “La Sapienza” oltre a partecipazioni a diversi festival e feste in lungo ed in largo il territorio nazionale.

Il loro percorso dunque è quello di inserirsi, senza uscirne, nel solco della tradizione rinnovandolo, ampliandone il potenziale espressivo; nella serata presenteranno alcuni brani che hanno quale protagonista rigorosamente la donna che è nella vita mamma, sorella amante.

Il gruppo: Lucio Catàvero, basso, voce - Antonio De Falco, chitarra - Raffaele Del Prete, batteria - Lorenzo De Michele, tastiere - Francesco Di Maio, sassofono - Pasquale Terracciano, voce, tammorre, strumenti popolari.