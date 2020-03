Festa della donna // Live Brazilian Jazz music

Domenica 8 Marzo omaggio alle donne con un Live Music //Brazilian Jazz Concert con la speciale partecipazione di Felipe Muniz, chitarrista brasiliano di indiscussa bravura, coadiuvato dalla sezione ritmica composta da Daniele De Santo (bass), Dario Guidobaldi (drums), che daranno luogo ad un emozionante concerto in trio.

Come tutte le domeniche, in prima serata, proporremo tanta musica nello storico Bourbon Street, locale trentennale che ha ospitato grandi artisti da tutto il mondo, nel centro di Napoli.



A seguire, con il supporto del trio base, apriremo il palco alla Jam-session che vede ormai musicisti del territorio e provenienti da tutto il mondo, avvicendarsi in un clima di scambio e condivisione di musica, di idee e progetti artistici.

Start h 20.30

Ingresso gratuito

Info e prenotazione la prenotazione: 338 8253756