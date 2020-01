Festa della Donna alla Tenuta Astroni tra musica e buona cucina

L'8 Marzo 2020 più accattivante e seducente a Napoli è alla Tenuta Astroni. Una serata fuori dai soliti schemi in occasione della festa della donna. Nella splendida location di Tenuta Astroni, un evento all’insegna della musica e della buona cucina.

Quest'anno, aperti anche a pranzo

Prenotazione obbligatoria.

Info: Tenuta Astroni 081 726 61 56



PROGRAMMA FESTA DELLA DONNA 2020 A NAPOLI

INIZIO PRANZO ORE 13:30



MENÙ MARE

Prezzo € 35,00



Insalata di mare su letto di verdure croccanti

Cavatelli con cozze, pesce spada e menta

Filetto di Orata in crosta di zucchine con insalatina di campo

Torta Mimosa

Acqua & Vino falanghina ( libera consumazione ), Caffè, Amaro e limoncello



MENÙ TERRA

Prezzo € 35,00



Sformato di carciofi con salsa al formaggio

Fusillo Avellinese con fior di zucca, speck e provola

Bistecca di vitellino bianco con insalatina di campo

Torta Mimosa

Acqua & Vino Aglianico ( libera consumazione ), Caffè, Amaro e limoncello



INIZIO CENA ORE 20:30



MENÙ FESTA DELLA DONNA 2020 A NAPOLI

Prezzo € 25,00

Fritto della Tenuta

Fusillo Avellinese ai Sapori Mediterranei

Arrosto di maialino di Brado di Norcia

Torta Mimosa

Per ogni 2 persone una bottiglia di acqua + una bottiglia di Vino



oppure



Per ogni 2 persone una bottiglia di acqua + una brocca di coca-cola



La serata della Festa della Donna presso Tenuta Astroni sarà allietata dal D.J. Andrea Vocaturo

