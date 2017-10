Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani 2017

Tra pennelli e cavalletti prenderà ufficialmente il via domenica 5 novembre 2017 a Boscoreale, in provincia di Napoli, l’edizione 2017 della “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani”, organizzata per il secondo anno consecutivo dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio”.



Come per la passata edizione, il via all’evento sarà l'estemporanea di pittura che si terrà nella centralissima Piazza Pace che, per un’intera mattinata, si trasformerà in un atelier dove i partecipanti potranno dare saggio del loro estro e della loro arte.



Il tema scelto quest’anno dalla commissione è “Il Vino e la Taverna”. Il concorso è aperto a due fasce d’età distinte che verranno giudicate separatamente: gli under e gli over 18. Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche su fondo a tinta unica, con esclusione delle tecniche grafiche.



“Percorriamo il solco della tradizione, ma con un occhio attento allo sviluppo – esordisce Angelo Cesarano, presidente dell’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio”. Anche quest’anno abbiamo voluto dare il via alla manifestazione dando spazio all’estemporanea di pittura. Domenica 5 novembre rappresenterà, di fatto, l’avvio di questa nuova edizione che ci accompagnerà per tutta la settimana con una serie di eventi e convegni, per poi concludersi nel week end da venerdì 10 a domenica 12 novembre, quando il centro storico di Boscoreale accoglierà stand, gastronomia, artisti e spettacoli musicali”.



A presiedere la commissione giudicatrice, quest’anno l’Associazione ha invitato il Maestro Angelo Casciello, autore di dodici opere d’arte contemporanea in esposizione all’interno dell’Area Archeologica di Pompei e, tra l’altro, creatore dell’opera ritratta sulle pareti del Cine-Teatro Minerva di Boscoreale. “E’ per me un vero piacere poter presiedere la giuria di questo concorso – spiega Casciello. Iniziamo insieme questo cammino che sono sicuro ci poterà verso traguardi importanti. Sono sicuro che domenica 5 novembre sarà una bellissima giornata per l’arte e per la cittadina vesuviana, il nostro obiettivo sarà quello di strutturare sempre di più questo appuntamento sia per dare visibilità ai tanti artisti del territorio, ma allo stesso tempo anche di dare vita ad una collezione pubblica di opere che possa diventare un ulteriore elemento attrattivo di quest’angolo vesuviano”.



L’iscrizione e la timbratura della tela si svolgeranno sempre domenica 5 novembre a partire dalle ore 8.30 presso lo stand dell’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio” in Piazza Pace. Al momento dell’iscrizione, gli artisti dovranno far timbrare una sola tela sulla quale realizzare la propria opera, a partire dalle ore 10.00, che dovrà essere ultimata esclusivamente entro e non oltre le ore 16.00. Saranno ammesse solo tele di dimensioni minime 40x50 cm fino a un massimo di 70x100 cm. In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà all'interno della palestra dell’Istituto Comprensivo "F. Dati" di Via Papa Giovanni XIII n.35, a Boscoreale.



La quota di iscrizione è di 5 euro per la categoria under 18 e di 10 euro per quella over. I premi per la categoria under 18 consistono, per il primo classificato, di un buono da 70 euro per l’acquisto di articoli sportivi; il secondo classificato si aggiudicherà un buono di 40 euro per l’acquisto di articoli per dipingere, mentre il terzo di un buono da 30 euro per l’acquisto di articoli da disegno.



Per la categoria over 18, il primo classificato si aggiudicherà un premio di 300 euro e la sua tela sarà la locandina della manifestazione per l'edizione 2018; al secondo classificato andranno 150 euro, al terzo classificato 100 euro.



La premiazione avverrà domenica 12 novembre 2017 nell’ambito della giornata conclusiva della manifestazione “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani”. Le opere saranno esposte gratuitamente al pubblico da domenica 5 a sabato 11 novembre, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, presso la sede operativa dell’Associazione in via Papa Giovanni XXIII n.19, a Boscoreale.