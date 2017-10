Torna la "Festa del Cioccolato Napoli": appuntamento a piazza Carità

Il Cuore di Napoli ed il Cuore dell'associazione Choco Amore tornano a battere insieme per una dolcissima seconda edizione della Festa del Cioccolato Artigianale.

L'evento che nell'edizione di febbraio ha riscosso uno strepitoso successo, a gran richiesta del pubblico partenopeo e non solo, viene riproposto dal 28 ottobre al 1 novembre, sempre nel cuore pulsante di Napoli in piazza Carità.

Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali è il format gastronomico monotematico più famoso d'Italia che propone la gastronomia abbinata alla cultura ed al consumo responsabile di prodotti genuini.

Ormai è risaputo che il cioccolato artigianale è un toccasana e non ha contro indicazioni ma la difficoltà di trovare in commercio quello "vero", privo di conservanti e grassi idrogenati, fa si che la Festa del Cioccolato diventi non solo un momento di svago ma anche un'occasione per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione. Infatti è con grande soddisfazione che i cioccolatieri della Choco Amore, tornando puntualmente nelle stesse città, vedono arrivare (o altra frase) i visitatori abitué intenditori a fornirsi di questo "sano" alimento aumentando di numero di anno in anno.

Per la gioia dei tifosi, questa seconda edizione non mancherà Stefano Comelli, il noto scultore friulano, che realizzerà in loco una scultura raffigurante il campione di calcio nonché capitano del Napoli Marek Hamsik. La golosa opera d'arte verrà poi donata alla Onlus "Centro Insieme" di Napoli che sostiene ed aiuta i bambini di Scampia, al fine di organizzare un'asta di beneficenza.

Per l'intrattenimento non si può che replicare la collaborazione con i professionisti del settore "Sirius Animation", che tra attività per bambini e gag per adulti rendono ancora più piacevole la passeggiata immersi nel gusto del cioccolato.

Abbinare laboratori didattici per Bambini, dimostrazioni pratiche per adulti, Choco play, attività di intrattenimento ed animazione nonché beneficenza, insieme al gustosissimo cioccolato artigianale, rende questa kermesse unica nel suo genere.