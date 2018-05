Festa dei Musei e Notte Europea dei Musei 2018: tutti gli appuntamenti a Napoli

Tornano gli appuntamenti con La Festa dei Musei e La Notte Europea dei Musei, le manifestazioni si svolgeranno nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio e la sera di sabato 19 maggio 2018.

Le aperture diurne di sabato 19 e di domenica 20 maggio osserveranno gli orari di apertura ordinari, con i consueti costi (e le riduzioni e le gratuità previste per legge).

L’apertura straordinaria serale di sabato 19 maggio sarà di 3 ore, secondo le modalità concordate in fase di contrattazione decentrata locale. Il biglietto di ingresso sarà al costo simbolico di 1 euro (eccetto le riduzioni e le gratuità previste per legge).

Ecco tutti gli appuntamenti già programmati a Napoli:

Storia e racconti nelle collezioni del Museo

Napoli, Museo archeologico nazionale di Napoli

Dal 19 maggio 2018 al 20 maggio 2018 Orario: dalle 10.00 alle 16.00

Gli alunni dell’Istituto Vittorini nell’ambito del progetto di Alternanza scuola/Lavoro propongono degli approfondimenti per i visitatori nelle collezioni dei Mosaici e della Villa dei Papiri.

Il Cielo e l'Anima

Napoli, Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Incontro/Presentazione - Il 19 maggio 2018 Orario: 20.00

“Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro me” così scriveva il filosofo Immanuel Kant. Nella suggestiva Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo incontro con il filosofo Giuseppe Ferraro che leggerà alcuni brani delle opere di Immanuel Kant, commentati nella forma del dialogo corale con un’emozionante accompagnamento musicale di Zena Rotundi all'arpa e Francesca Iavarone al flauto. Iniziativa a cura della Direzione di Castel Sant’Elmo e del Servizio educativo del Polo museale della Campania, con la collaborazione dell’associazione Filosofia Fuori le Mura.

A cena con la Duchessa di Floridia

Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 19.00

Un’inedita visita, con Luisa Ambrosio direttore del Museo, dedicata ai pranzi e alle feste che organizzava in Villa la duchessa di Floridia, Lucia Migliaccio, seconda moglie del re Ferdinando di Borbone con principi e regnanti delle varie corti europee. Testimonianza dell’antico stile dell’ospitalità è il raffinato servizio da tavola “all’etrusca”, allestito nella Sala da pranzo della duchessa, prodotto a Napoli dalla manifattura Giustiniani.

Chiedilo all’esperto - Uno scrigno d'arte

Napoli, Certosa e Museo di San Martino

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 11.00

Visita guidata, a cura di Ileana Creazzo, nel Coro dei conversi della Chiesa della Certosa.

Napoli tra le mani

Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 10.00

IL servizio educativo del Museo Pignatelli ha organizzato, in collaborazione con l'Ente nazionale Sordi di Napoli una visita alla mostra MATTOTTI SEGUENDO LE TRACCE per un gruppo di persone non udenti, nell'ambito del Progetto Napoli tra le mani coordinato dal SAAD (Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli). La visita guidata è affiancata dall'interprete LIS.

Aspettando CONCertosa

Napoli, Certosa e Museo di San Martino

Concerto - Il 19 maggio 2018 Orario: 19.30

Nel Chiostro dei Procuratori sarà presentata un’anteprima di CONcertosa, rassegna musicale dedicata ai ragazzi, giunta alla quarta edizione.

MUSAMA’ for family - Speciale Festa dei Musei

Napoli, Certosa e Museo di San Martino

Attività didattica - Il 19 maggio 2018 Orario: 16.30

Il Museo di San Martino, offre ai suoi visitatori un appuntamento speciale di MUSAMA’ FOR FAMILY – il Museo di San Martino a misura di famiglie dedicato al Family tour nella sezione navale e nei giardini. Dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni per un n. max di 25 bambini su prenotazione all’indirizzo mail accoglienza.sanmartino@beniculturali.it; attività compresa nel biglietto di ingresso, biglietto gratuito per il secondo accompagnatore dei bambini.

Musica al Museo - Concerto di Paolo Zamuner

Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze

Concerto - Il 19 maggio 2018 Orario: 20.00

In occasione della “Notte dei Musei”, il brillante ed eclettico pianista Paolo Zamuner proporrà un interessante e particolare concerto con improvvisazioni su temi famosi di Bach, Mozart, Debussy e Ravel.

Dal grano al pane

Napoli, Museo Laboratorio della civiltà contadina "Masseria Luce"

Visita guidata - Dal 19 maggio 2018 al 20 maggio 2018 Orario: 19 maggio: 10.00 e 12.00; 20 maggio: 10.00 e 19.00

Il museo aderisce alla manifestazione proponendo ai visitatori due visite guidate sia sabato che domenica sul percorso tematico “Dal grano al Pane”.

“anime in luce”, piccole fiammelle, bagliori nel buio

Napoli, Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 20.00 – 24.00; ultimo ingresso 23.30

In occasione della Notte dei Musei 2018, il Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco sarà aperto al pubblico con visite guidate in orario serale.

Alza gli occhi al cielo

Napoli, Museo archeologico nazionale di Napoli

Visita guidata - Dal 19 maggio 2018 al 20 maggio 2018 Orario: 10.00; 12.00; 20,30

“Alza gli occhi al cielo”, un percorso per scoprire la bellezza che si cela tra i soffitti e le volte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. A cura del personale del Mann

Gli alberi della Floridiana si raccontano

Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 11.00

La passeggiata nell’antico Parco guiderà alla scoperta delle informazioni contenute negli alberi e nelle piante.

Museo nazionale: ieri e oggi

Napoli, Museo archeologico nazionale di Napoli

Incontro/Presentazione - Il 19 maggio 2018 Orario: 17.00

Presentazione del volume di A. Rocco, Catalogo della suppellettile bronzea di uso domestico del museo nazionale di Napoli, a cura di N. Castiglione Morelli

Blue Caravan

Napoli, Museo archeologico nazionale di Napoli

Concerto - Il 19 maggio 2018 Orario: 21.30

Il concerto dei Blue Caravan nel Giardino delle Fontane, propone un percorso attraverso la musica, in un viaggio che spazia dal jazz al rock fino a sonorità classicheggianti

Per un Museo partecipato

Napoli, Certosa e Museo di San Martino

Incontro/Presentazione - Il 20 maggio 2018 Orario: 10.30

In occasione della Festa dei Musei verranno presentati i risultati dei progetti “Il Presepe nello sguardo dei bambini” dell’I.C. “Bracco” e “Bambini e musei”

Musei iperconnessi

Napoli, Centro Musei delle scienze naturali

Attività didattica - Il 20 maggio 2018 Orario: 9.30-13.00

Il Centro Musei delle scienze naturali partecipa alla Festa dei Musei, aprendo gratuitamente i cinque musei scientifici domenica 20 maggio 2018.

Forme e decori nella terraglia ottocentesca

Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Visita guidata - Il 20 maggio 2018 Orario: 10.30

Nell’ambito anche della manifestazione nazionale Buongiorno Ceramica, sarà esposto per la prima volta al pubblico, nella sala da pranzo della duchessa di Floridia, il servizio da tavola della duchessa di Floridia, il servizio da tavola “all’etrusca” della manifattura Giustiniani prodotta a Napoli, databile tra il 1830 e il 1835. Il servizio è costituito da 176 pezzi realizzati in terraglia lucida e dipinta “a figure rosse” che si ispira al cosiddetto stile “all’etrusca” e agli antichi reperti archeologici. Visita guidata, a cura di Alessandra Zaccagnini.

Gyrokinesis

Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Incontro/Presentazione - Il 20 maggio 2018 Orario: 11.00

Nel Teatrino di Verzura sarà possibile partecipare alla lezione di gyrokinesis, una disciplina olistica che mettendo insieme elementi di yoga, danza e tai chi

Lo Yoga per bambini

Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Attività didattica - Il 20 maggio 2018 Orario: 17.30

Nel Teatrino di Verzura, si svolgerà la lezione di Yoga dedicata ai bambini che si avvale degli stessi strumenti utilizzati per gli adulti ma con modalità e tempi diversi adattati alla loro età.

Uno come me Laboratorio Didattico di Espressione Creativa

Napoli, Museo archeologico nazionale di Napoli

Attività didattica - Il 20 maggio 2018 Orario: 9.00

Il progetto coinvolge 80 migranti tra i 18 e i 35 anni, provenienti da vari paesi africani e attualmente residenti presso il quartiere Sanità di Napoli ospiti della Cooperativa Samira.

Il Mann si connette con il territorio- Ipogei ellenistici del quartiere Sanità

Napoli, Ipogeo quartiere sanità

Visita guidata - Il 20 maggio 2018 Orario: 10.30

Visita guidata agli Ipogei ellenistici del quartiere Sanità a cura dell’associazione Celanapoli.

Museo in festa!

Napoli, Museo archeologico nazionale di Napoli

Attività didattica - Il 20 maggio 2018 Orario: 11.00

Visita-gioco per bimbi dai 4 ai 6 anni (inserito nel programma Mannforkids)

IN PROVINCIA:

L'uomo e il cibo, dal neolitico al Medioevo

Nola, Museo storico archeologico di Nola

Mostra - Il 19 maggio 2018 Orario: 16.00

#scattoalmuseo, un luogo, un ricordo,un’emozione

Nola, Museo storico archeologico di Nola

Incontro/Presentazione - Il 19 maggio 2018 Orario: 19.30

L'uomo e il cibo- visite alla mostra

Nola, Museo storico archeologico di Nola

Visita guidata - Il 20 maggio 2018 Orario: dalle 9.00

Nel corso della giorna sarà possibile partecipare alle visite guidate alla mostra per conoscere cosa e come mangiavano gli antichi abitanti dell’Ager Nolanus

La vita quotidiana dei monaci

Capri, Certosa di San Giacomo

Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: 19.30

DETTAGLI DI OGNI SINGOLO EVENTO, EVENTUALI PRENOTAZIONI E INFO SUI COSTI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MIBACT