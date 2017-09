Barra, migliaia di persone in strada per la Festa dei Gigli

Sono stati unidici i gigli che hanno sfilato per le strade del quartiere Barra per l'edizione 2017 della Festa dei Gigli. Come ogni anno, le paranze si sono date battaglie a colpi di "alzate", musiche e cori. Migliaia le persone che si sono riversate in strada per una manifestazione che ancora catalizza l'attezione di tutto il quartiere e non solo.

Massiccia la presenza di forze dell'ordine, con carabinieri, polizia e polizia municipale presenti i diversi punti del percorso tracciato dagli obelischi. I festeggiamenti sono duranti fino a oltre la mezzanotte. Negli anni non sono mancate le polemiche intorno alla Festa: più di un sospetto (sostenuto da qualche indagine della Dda di Napoli) è stato avanzato sulle infiltrazioni camorristiche nell'organizzazione dell'evento, fino ad arrivare a sostenere che alcuni gigli si "inchinassero" davanti alle case del boss.