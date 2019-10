Festa del Cioccolato al Parco Urbano Harmony di Portici

Il Progetto PorticiAmo è dedicato alla realizzazione di manifestazioni dedicate al "Cibo degli Dei". Il cioccolato è il protagonista delle varie attività ideate per la manifestazione: dal Chocoparty alla Caccia al Tesoro.



La Manifestazione avrà luogo dal 25 al 26 Ottobre nel Parco Urbano Harmony a Portici, e prevede l'installazione di stand con espositori artigiani e culinari.



Ad arricchire la manifestazione, ci sarà un inaspettato "museo all'aperto Porticese" con la collaborazione di professionisti di di settore: si potranno visitare a titolo gratuito con tour leader specializzati in diversi siti storico culturali del nostro territorio.



Il Cioccoturismo, dunque, si propone non solo di intrattenere grandi e piccini, ma anche di far conoscere meglio le bellezze e le attrattive di una città come Portici.



INGRESSO GRATUITO

DOVE: Parco Urbano Harmony, Viale Leonardo da Vinci - Portici

QUANDO: venerdì 25 e sabato 26 Ottobre

EVENTO organizzato da Joshua Travel&Events in collaborazione con Associazione Harmony

IDEALE per famiglie con bambini e adulti