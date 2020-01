Carnevale 2020 a Napoli: festa in maschera alla Tenuta Astroni

Vuoi festeggiare il Carnevale a Napoli ?

Tenuta Astroni organizza la festa di Carnevale 2020 in maschera più esclusiva e particolare di Napoli, caratterizzata da puro divertimento!

Sabato 22 Febbraio, Tenuta Astroni Presenta:

Festa di Carnevale 2020

“la vera festa in MASCHERA a NAPOLI”

Verrà premiata la migliore maschera della serata.

Tutti sarete protagonisti della nostra fantastica serata!



Orario di inizio 19:30

Animazione per Adulti

D.j. Andrea Vocaturo ( musica Carnivale Revival )

Spettacolo Brasiliano "Brasilian Show"

Menù adulto self service € 20,00 p.p.



Fritto Misto all'Italiana

Lasagna al Forno

Chiacchiere e Sanguinaccio

Una Bevanda da 33cl ( Coca-Cola, Fanta, Vino Biano o Rosso, Acqua Minerale)



Animazione per bambini

Per i bambini è prevista un'area coperta, riscaldata ed allestita con giochi gonfiabili.



Inoltre, ad ogni bambino sarà omaggiata una porzione di pop-corn e sarà organizzata una sfilata premiando il miglior abito carnevalesco!



Menù bambino self service € 15,00 p.p.

Zeppoline e Patatine Fritte

Trancio di Pizza al Pomodoro

Una Bevanda da 33 cl ( Coca-Cola, Fanta, Acqua Minerale )



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

081-7266156 / 331-3104964

Gallery