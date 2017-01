Festa del Capodanno Cinese 2017 alla Rotonda Diaz

Il giorno 29 gennaio 2017 dalle 11.00 alle 14.00, inoccasione del Capodanno Cinese 2017, che secondo la tradizione cinese celebra l’anno del gallo, presso la Rotonda Diaz in via Caracciolo si terrà un festeggiamento organizzato dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, dal Comune di Napoli e dall’Associazione di Sport Dilettantistico e Cultura Cinese-Italiana TUHE in Napoli, con la collaborazione delle comunità cinesi e delle associazioni di commercio cinese in Napoli e Campania.

Durante tale evento sono previste: esibizioni di Kung-fu cinese da parte di un gruppo di grandi maestri provenienti dalla Cina; spettacolari acrobazie di artisti cinesi provenienti dalla Cina; spettacoli con danze e canti di bambini della scuola della comunità cinese di Napoli; esibizioni di Taijiquan da parte del gruppo della palestra di arti marziali dell’Associazione TUHE in Napoli; degustazione di prodotti tipici della cucina cinese.