Quarto Beer Fest: birra, prodotti locali e tanta musica

Dal 27 al 29 settembre, arriva per la prima volta a Quarto la Festa della Birra. L'appuntamento con l'iniziativa, promossa da ASD Quartograd , è presso il Quarto Polo in Via Dorando Pietri.

La festa - spiegano gli organizzatori - è aperta a tutte le fasce d'età con spettacoli, artisti di strada , musica live, tanta varietà di cibo locale e tanta ma tanta birra.

Gli ospiti musicali:

27 Settembre - Godo' + Tartaglia + La Maschera

28 Settembre - Funkool Orchestra + Fronte Afrocumbiero

29 Settembre - Ultima Haine, Megaride, Dizzy Groove, Rube Clan e Sound of Freedom!

L'ingresso è gratuito