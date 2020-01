Festa della Befana al Plebiscito: Pompieropoli, pizze e caramelle gratis per i bimbi

In piazza del Plebiscito il 6 gennaio 2020 dalle ore 10.30 alle 13.30, come da consuetudine negli ultimi anni, l'Amministrazione comunale insieme al Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco promuove la “Festa della Befana" che vedrà protagonisti bambine e bambini della città. Sarà presente il Sindaco Luigi de Magistris.

L'Assessorato alla Scuola rinnova la tradizione grazie all'impegno dei Vigili del Fuoco, la cui Befana calerà dall'alto offrendo regali, caramelle e divertimento.

In piazza saranno allestiti "Pompieropoli", il percorso ludico creativo con gli automezzi speciali dei Vigili del Fuoco e il percorso didattico educativo sull'educazione stradale dell'Associazione di volontariato "Asso è..." e a seguire le pizze fumanti sfornate e offerte ai più piccoli dal pluripremiato pizzaiolo Vincenzo Varlese.

Ovviamente non potrà mancare la Befana che, come sempre, scenderà dall’alto della Piazza lanciando caramelle per tutti i bambini, a ritmo di tammorra con la Paranza di Romeo Barbaro e i Guarracini Salvatore Totaro e Erna Muto.

"Un momento di gioia per i bambini napoletani e non solo. Una mattinata spensierata per i turisti e per l'infanzia, nel segno della tradizione ma anche della generosità che caratterizza la nostra comunità, testimoniata dalla presenza di artisti e associazioni che intervengono volontariamente e gratuitamente". - così l'assessore Annamaria Palmieri