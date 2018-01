Il 5, 6, 7 gennaio 2018 “GRANDE FESTA DELLA BEFANA” al Pareo Park

IN PROGRAMMA:



Befana Post Office: scrivete le letterine alla Befana e anche tutti i buoni propositi per il nuovo anno.



La Baita delle Favole: nella nostra grande Baita potrete assistere ai tributi live dedicati a Biancaneve, la principessa Vaiana, La Bella e la Bestia e Peter Pan.



La Befana racconta storie: ascolta le storie della magica vecchietta.



Area SHOW con nevicata: tributo live dedicato a Elsa e Anna di Frozen, con magica nevicata!!!



Baby Dance con befanine e spazzacamini: scatenati a suon di musica insieme a noi e balla tutte le canzoncine più amate.



Circo della Befana: compreso nel biglietto un fantastico spettacolo sotto il nostro tendone del Circo. Troverai i cattivi delle favole, la befana volante, gli spazzacamini e il nostro laser show.



La Nostra prima Calza da Record: una calza lunghissima che tutti i bambini ci aiuteranno a sollevare per una Parata speciale.



Il museo delle scope: lo sai che la Befana possiede una scopa per ogni occasione? Troverai la scopa elegante, la scopa ballerina, la scopa sportiva e tante altre amiche … scope!



In più …. Postazione trucco per tutti i bambini, incontri fantastici con i Super Eroi e tanti tanti dolciumi …. ma … attenzione al carbone !!!!



Info line 081/8678369 - 081/5276808