Festa della Befana 2020 a Città della Scienza: ingresso gratis per tutti i bambini

Domenica 5 gennaio Città della Scienza ospita il primo grande evento dell’anno: la Festa della Befana.

Dalle ore 10 alle ore 14 in tutte le aree espositive del Science Centre di Città della Scienza ci saranno tanti coinvolgenti science shows, laboratori a tema natalizio, animazione con Elfi e Babbi Natali, musica, ricercatori e divulgatori scientifici e tante attività per rendere speciale questa giornata di festa.

Per l’occasione, tutti i bambini fino ai 12 anni di età potranno entrare gratis.

Adulti e bambini potranno anche mascherarsi a tema e mimetizzarsi tra le befane presenti nel museo e aspettare insieme, tra scienza e divertimento, l’arrivo della vecchina più amata da tutti i bambini.

La befana di Città della Scienza distribuirà calze ricche di bontà e cioccolata gentilmente offerte da Dolciaria Pezzella.

Inoltre tra le attività in programma ci sono: Show 2D Live “Le Stelle di Natale” una grande novità curata dall’Unione Astrofili Napoletani (UAN) alla scoperta del cielo stellato sotto il quale i Magi viaggiarono poco più di 2000 anni fa e dell’importanza astronomica del cielo dell’Inverno in uno spettacolo mozzafiato live al Planetario. I partecipanti riceveranno una mappa del cielo di Dicembre, con le costellazioni maggiori e le stelle più luminose. Spettacolo Bolle di Sapone di Scacco Matto: Uno spettacolo coinvolgente che incanta grandi e piccini, la delicatezza delle bolle di sapone e la fine ironia di un clown pasticcione, catturano e, al tempo stesso, lasciano volare in alto con la leggerezza propria di una bolla di sapone gigante; Il Sacco della Befana pieno di bontà…una dimostrazione per scoprire insieme ad un’esperta le proprietà nutrizionali dei dolcetti tipici del mondo dell’Epifania; La Befana e un giro di scopa un divertente laboratorio di creatività realizzando un simpatico taumatropio della Befana per imparare le prime tecniche di realizzazione delle animazioni cinematografiche.