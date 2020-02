"Ferrovecchio" in scena al Piccolo Bellini

Dall'11 al 16 febbraio, al Piccolo Bellini di Napoli va in scena "Ferrovecchio", di Rino Marino con Fabrizio Ferracane e Rino Marino.

In una Sicilia d’altri tempi, in una sala da barba dimenticata, due individui ai margini dell’umanità corrente si incontrano e scontrano tra reciproco rifiuto e disperata urgenza di comunicazione. Un vagabondo che trascorre sentieri interminabili, lontano da ogni alito di vita, senza tempo né meta, a cavallo di una carcassa di bicicletta, per scacciare i fantasmi del passato. Un barbiere ridotto alla rovina e stigmatizzato dal mondo degli uomini.

Una recitazione che restituisce la parola nella sua crudezza, in un’alternanza di ritmi serrati e dilatazioni temporali, fedele a una partitura linguistico-fonetica, tesa all’esaltazione della straordinaria musicalità del dialetto siciliano.Ferrovecchio – Menzione speciale della critica e Premio giuria popolare CTE Premio Dante Cappelletti alle arti sceniche, settima edizione – è il primo dei testi rappresentati dalla Compagnia Marino-Ferracane, compreso nella Tetralogia del dissenno, antologia di testi di Rino Marino, pubblicata da Editoria e Spettacolo.

Uno spettacolo della Compagnia Marino-Ferracane

Produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini