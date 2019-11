Ferrante Night in Feltrinelli per l'uscita del nuovo romanzo

Mercoledì 6 novembre dalle 21.30 una serata speciale nella Libreria laFeltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli (e in quelle di Milano corso Buenos Aires e Roma Largo Torre Argentina), alla vigilia dell’uscita del nuovo romanzo di Elena Ferrante.

Allo scoccare della mezzanotte, poi, verrà appunto svelato il nuovo libro "La vita bugiarda degli adulti" e, per i partecipanti, sarà anche possibile acquistarlo in anteprima.

In programma per la serata - condotta dal giornalista e antropologo Marino Niola - la proiezione del documentario "Ferrante Fever" e letture in anteprima del romanzo con la voce dell'attrice Rosaria De Cicco.

Alcune righe già svelate del libro "La vita bugiarda degli adulti":

«Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento...