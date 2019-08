Ferragosto 2019 a Napoli: gli appuntamenti in città

Tanti gli appuntamenti a Napoli, nel giorno di Ferragosto, tra i quali turisti e cittadini potranno scegliere. Non ci sarà certo da annoiarsi, pur restando in città.

Molti i musei e i siti monumentali aperti e visitabili. Tra i tanti: Castel San'Elmo, Il Museo di Capodimonte e il Museo Archeologico Nazionale. Apertura straordinaria e gratuita anche per le Le Gallerie d’Italia di Palazzo Zevallos Stigliano, dove in questi giorni è possibile ammirare il "Compianto sul Cristo Morto" di Botticelli

Al Maschio Angioino, l'appuntamento è con la rassegna di musica e teatro comico "Ridere". In scena ci sarà Emilio Massa con "La smorfia della Sibilla"

Nel cortile della Real Casa Santa Dell’Annunziata, a partire dalle 21, per la rassegna 'Estate al Cortile' protagonista Ciro Capano. Il cantante /attore sarà in scena con il suo “Suoni e Sospiri di Napoli”, recital di Canzoni Classiche Napoletane che ripercorre a ritroso i fasti della canzone classica napoletana dell’Ottocento e del Novecento

Per gli appassionati di cinema, invece, l'appuntamento è con le proiezioni all'aperto all'Arena del Parco del Poggio di Capodimonte.

Per chi, invece, ama relax e bessere, ma anche il divertimento, da non perdere la festa di Mezz'Agosto alle Terme di Agnano. Un grande party intorno a un barbecue con l’immancabile bagno in piscina con musica live e dj set. E' possibile scegliere se pranzare o cenare. Alle 12 e alle 19 ci sarà un momento aperitivo, con cocktails e frutta per tutti gli ospiti.

Altro appuntamento interessantissimo, per il 15 di agosto, è quello con lo speciale tour del Massimo napoletano "Il San Carlo Dentro e Fuori". Una visita guidata esclusiva, volta alla scoperta dei segreti e del dietro le quinte del Teatro di San Carlo. Il tour condurrà i visitatori attraverso il Foyer ornato di specchi, il Palco Reale, passando per la Sala e i suoi palchi ricchi di stucchi dorati ed il maestoso velario di Cammarano, i Camerini, la Sala Renata Tebaldi, fino alla Sala Giardini, terminando con i Giardini del Palazzo Reale. Una grande occasione per apprezzarne la magnificenza, rievocandone la storia e i fasti del passato, svelando il mondo che si cela dietro ogni spettacolo.

Infine, non c'è Ferragosto a Napoli senza la grande Notte della Tammorra. Alla Rotonda Diaz, sul lungomare partenopeo, il 15 agosto è ancora all'insegna della grande musica popolare. Il progetto di Carlo Faiello, organizzato da Il Canto di Virgilio e promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, è l'evento di punta dell'estate a Napoli e, anche quest'anno, vedrà protagonisti artisti di fama nazionale. Tra gli ospiti più attesi e già annunciati il grandissimo Peppe Barra.