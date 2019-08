Ferragosto 2019 a Capri sulla Terrazza La Palma con il Gruppo Folk Scialapopolo

Un Ferragosto come sempre coinvolgente e scintillante quello in programma sulla Terrazza La Palma, uno dei simboli della movida caprese.

Musica, buon cibo ed un'allegria contagiosa con l'esibizione del Gruppo Folkloristico Scialapopolo che si alternerà ad altri momenti di musica live e spettacolo durante tutto il corso della serata, con il maestro Claudio Amitrano ed il duo Magico Baule.

Un Gala Dinner a cura del Resident Chef Marco Cuccaro, che ha ideato un menù importante e di grande livello, pur restando ben radicato ai sapori e ai prodotti del territorio campano.



Ad accogliere gli ospiti e a fare gli onori di casa, il General Manager della prestigiosa struttura caprese, Giovanni Monti che, coadiuvato da tutto il suo staff, ha voluto ricreare un'atmosfera elegante ma al tempo stesso allegra e colorata e coinvolgente, come il mood che caratterizza le feste estive nelle case dell'isola più glamour del mediterraneo.



Il Gala Dinner di Ferragosto della Terrazza La Palma, regalerà come ogni anno, un clima davvero gioioso a tutto il centro di Capri.



Menù e dettagli sul sito www.lapalma-capri.com o sulla pagina facebook ufficiale Hotel La Palma Capri





Gallery