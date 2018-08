Ferragosto 2018 allo Zoo di Napoli con "Una notte da leoni"

Continuano gli eventi della Animal Summer 2018, la stagione di appuntamenti speciali estivi, dello ZOO di Napoli. Il 15 Agosto, per la prima volta nella sua storia: Zoo by night- Una notte da leoni, il giardino zoologico della città apre le porte al pubblico per un’imperdibile visita sotto le stelle.

Dalle 20.00 sarà infatti possibile accedere al parco per camminare alla luce della luna e “scoprire di nuovo” un’oasi nel cuore di Napoli. L’idea è vivere il parco appieno, anche nelle ore più insolite, con attività fino ad ora inesplorate. Esperienza unica, che rende lo Zoo ancora più accattivante, anche per chi fino ad ora non ha avuto l’occasione di visitare il parco, nella sua nuova veste, e ammirare la bellezza di un giardino botanico curatissimo e rigoglioso. Così, dopo un cocktail di benvenuto, inizieranno le visite guidate. Insieme alle guide dello Zoo, si partirà alla scoperta degli animali preferiti per scoprirne i segreti più nascosti, fino a raggiungere l’exhibit dei leoni, dove una sorpresa attende i visitatori. Chiude il tour uno spettacolo nel piazzale d’ingresso.

Il Programma della serata nei dettagli prevede: Ore 19.00 – chiusura abituale del parco. Ore 20.00 – ingresso alla serata Una notte da Leoni, e cocktail di benvenuto. Ore 21.00 – visite guidate. Ore 22.00 – spettacolo di chiusura con artisti di strada.

Il costo del biglietto per l’evento è di 10€, ed è su prenotazione; per assicurarsi l’ingresso scrivere a info@lozoodinapoli.it.

Per chi entra all’interno del parco durante la giornata del 15/08, il prezzo del biglietto per l’evento serale è di 5€ anziché 10€.

Info su: facebook.com/zoodinapoli