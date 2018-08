Ferragosto al Vulcano Summer Festival con Andrea Sannino

Mercoledì 15 Agosto, Notte Bianca al VULCANO BUONO: una rassegna di concerti, spettacoli comici ed artisti di strada, aperta a tutti. Per l’occasione negozi aperti e Shopping fino a mezzanotte.

Dopo il grande successo degli appuntamenti di Luglio con le performance di Tony Tammaro e Franco Ricciardi, è la volta di Andrea Sannino che si esibirà la sera di Ferragosto.

La serata si aprirà nuovamente dando spazio agli artisti di strada della Compagnia dei Saltimbanchi, guidata da Giulio Carfora, che da oltre vent’anni intrattiene il pubblico con una fusione di raffinatezza e vera arte circense e avrà come sfondo la scenografia di Sebastiano Marrazzo, un’interpretazione di Napoli composta di originali installazioni che interagiscono con pubblico e ambiente circostante.

L’evento, presentato dalla showgirl, attrice e speaker radiofonica, Ida Piccolo, entrerà nel vivo con gli Area Medina, la cover band ufficiale di Pino Daniele.

Il gruppo ha avuto l'onore di suonare con i grandi musicisti dell’artista napoletano, aprendo un concerto di James Senese ed è stato scelto come cover band ufficiale per partecipare ad alcune note trasmissioni rai, dedicate a Pino Daniele.

La serata si concluderà con il concerto di Andrea Sannino, attualmente tra i più noti rappresentanti della musica napoletana. Il suo singolo “Abbracciame” con piu’ di 12 milioni visualizzazioni sul web, é da tempo sul podio della speciale classifica di Spotify, “Sound of Naples”, una top 100 della musica più ascoltata in città.

Un assoluto “Save the Date” che accompagnerà l’ultima delle 3 Notti Bianche di Vulcano Buono con negozi e food point aperti fino a mezzanotte.

Il “Vulcano Summer Festival” mostra i tanti volti della città tra musica, arte e cultura napoletana, portando sul palco alcuni tra gli artisti più innovativi del panorama partenopeo, in una costante contaminazione tra Napoli storica e Napoli contemporanea.

La Notte Bianca si svolgerà in Galleria e nella Piazza del Mercato di Vulcano Buono a partire dalle ore 18.00 e sarà completamente gratuita.

Il centro commerciale oltre agli eventi, offre tra i vari servizi: il cinema The Space, il centro fitness e benessere Oliwell dotato di SPA, solarium e ristobar e l’hotel 4 stelle Holiday Inn.

PROGRAMMA

Ore 18.00 - 20.30 Saltimbanchi Galleria e Piazza del Mercato

Ore 20.30 - 21.30 Esibizione degli Area Medina Piazza del Mercato

Ore 21.30 - 23.30 Concerto di Andrea Sannino Piazza del Mercato