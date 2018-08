A Ferragosto ingresso gratuito a Palazzo Zevallos Stigliano: in mostra c'è "La Scapiliata" di Leonardo da Vinci

Le Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Napoli, restano eccezionalmente aperte mercoledì 15 agosto con ingresso gratuito, proponendo a quanti sceglieranno di stare in città un Ferragosto all’insegna dell’arte.

Fino al 2 settembre è possibile visitare la mostra Leonardo da Vinci. La Scapiliata, a cura di Marco Carminati, ottava edizione della rassegna L’Ospite illustre. L’esposizione dell’opera, proveniente dal Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, anticipa le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo previste nel 2019Il celebre dipinto di Leonardo, la Testa di donna detta La Scapiliata, è una tavoletta in legno di 27 centimetri per 21, realizzata con terra d’ombra, ambra inverdita e lumeggiata di biacca , nota sin dal 1627 per la citazione, negli inventari di Federico Gonzaga, di “un quadro dipintovi la testa di una donna scapigliata bozzata…, opera di Leonardo da Vinci”.

In mostra, La Scapiliata di Leonardo da Vinci è messa a confronto con la riproduzione digitale di Salomè con la testa del Battista di Bernardino Luini. L’opera originale, datata al 1525 circa e conservata agli Uffizi dal 1793, è di straordinaria importanza storica: la sorprendente somiglianza tra la Testa di donna di Leonardo e la protagonista femminile del dipinto olio su tavola del pittore lombardo contribuisce a collocare a Milano il prototipo leonardesco almeno fino al 1530, sottolineando la fortissima influenza che il maestro toscano continuava a esercitare sui più giovani artisti che si erano formati o perfezionati alla sua bottega.

Oltre alla Scapiliata, alle Gallerie è possibile ammirare la collezione permanente di 123 opere che illustrano lo sviluppo delle arti figurative a Napoli e nel Meridione italiano dai primi del Seicento agli inizi del Novecento. Spiccano il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, capolavoro delle raccolte d’arte della Banca, Giuditta decapita Oloferne, attribuita al fiammingo Louis Finson da un perduto originale del Merisi, Sansone e Dalila di Artemisia Gentileschi, tre scene bibliche di Bernardo Cavallino, il San Giorgio di Francesco Guarini, il Ratto di Elena di Luca Giordano, Agar nel deserto di Francesco Solimena e due celebri dipinti di Gaspare Traversi, La lettera segreta e Il concerto.