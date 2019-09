Femminicidio e l'uso delle parole: a Marano l'iniziativa "Leggiamo insieme"

Sabato 14 settembre alle ore 11, in piazza della Pace a Marano, avrà vita un'importante iniziativa volta a sensibilizzare sull'importanza delle parole dette e scritte nei casi di femminicidio.

Una discussione libera, all'aperto, sulla panchina rossa posta in piazza proprio in memoria di due donne del territorio uccise per mano dei loro compagni. Un confronto che partirà dalla lettura di alcuni articoli di stampa.

L'iniziativa è promossa dall'associazione "Frida Kahlo, la Città delle Pari Opportunità" e dallo sportello antiviolenza "Le Porte di Frida" di Marano, con lo scopo di portare avanti una fondamentale battaglia culturale che parte anche dal contrasto a una narrativa sbagliata. Per combattere "un linguaggio - spiegano i promotori dell'iniziativa - che consolida, nell’immaginario collettivo, l’idea che l’uomo che uccide la moglie o la ex compagna o ritenuta tale, lo faccia, in fondo, per troppo amore, mentre in questi individui, che sono capaci di pianificare ed ammazzare con assoluta lucida crudeltà, non c'è la benché minima traccia di amore ".