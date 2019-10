Federico Fashion Style a Napoli per festeggiare il suo compleanno

L’hair stylist più famoso d’Italia, Federico Lauri, in arte “Federico Fashion Style”, festeggerà il suo trentesimo compleanno a Napoli.

Nel pomeriggio (alle ore 19) il protagonista del programma di Real Time “Il Salone delle Meraviglie” sarà in zona Vomero per inaugurare la seconda sede di “Non Solo Sole” (in via Pietro Castellino, 81), il centro estetico punto di riferimento delle star quando sono a Napoli, ove sono di casa ad esempio: Antonella Mosetti, Rocio Morales, Tina Cipollari, Floriana Messina, Guendalina Canessa, Teresanna Pugliese, Ursula Bennardo, Jessica Melena. Personaggi noti anche a Federico, in quanto hair stylist di alcuni di questi.

La seconda sede di “Non Solo Sole” sarà un vero e proprio “centro estetico delle meraviglie” con una zona nail bar ove si possono sorseggiare vini e cocktail, ascoltare musica e fare quattro chiacchiere, mentre bravissime nail beautician trasformano le unghie in opere d’arte. Un’altra area del centro è dedicata ai trattamenti classici come make-up, depilazione, massaggi, solarium. L’ultima ala è infine dedicata ai trattamenti estetici più innovativi e specialistici, ad esempio: microblanding, ossigenoterapia, radiofrequenza bipolare, trattamenti viso e corpo personalizzati, e il BBglow (una sorta di fondotinta semipermanente). Il tutto è frutto della creatività e della buona volontà di Roberta Totaro, 24 anni e napoletana doc, che è diventata estetista quando era ancora minorenne.

“Avevo 15 anni e per questioni economiche ho iniziato a lavorare - spiega la giovane imprenditrice -. Mi sento tuttavia fortunata per due motivi: perché il mio lavoro è per me pura passione e perche all’età di 16 anni ho conosciuto Nicola, il mio attuale compagno, che nonostante fosse un semplice operaio mi ha aiutato ad avviare un finanziamento che mi ha consentito, all’età di 18 anni, di diventare titolare del centro ove lavoravo. Dopo 4 anni, anche grazie all’incitamento delle mie clienti, abbiamo aperto il nail bar… Siamo stati i primi a Napoli!”.

Federico, dopo essersi concesso qualche “coccola” presso il nuovo centro estetico degli amici Roberta e Nicola, continuerà i festeggiamenti presso il “White Pearl” di Casoria ove ha organizzato un party a tema “Grande Gatsby”. Sarà sicuramente una festa all’insegna della bellezza, del glamour e del divertimento.