Federico Buffa torna a Napoli con "Pugni guantati di nero"

Federico Buffa torna a Napoli, il prossimo 17 marzo al Teatro Troisi (via Leopardi 192) con lo spettacolo "Due pugni guantati di nero” (produzione Imarts).

Dopo il successo di "Il rigore che non c'era", lo storyteller più amato d'Italia, ha scelto nuovamente l’associazione culturale Guapanapoli come partner per portare in scena in esclusiva a Napoli una nuova imperdibile storia, quella di Carlos, Smith e delle Olimpiadi di Città del Messico 1968.

Buffa sarà accompagnato sul palco al pianoforte dal maestro Alessandro Nidi.

L'INIZIATIVA IL "BIGLIETTO SOSPESO"

GuapaNapoli e STI hanno invitato 20 ragazzi, provenienti dalla Fondazione Famiglia di Maria e da TAM TAM Basketball, ad assistere gratis allo spettacolo. Per contribuire a regalare un biglietto ad altre persone basta poco: al momento del pagamento presso i punti vendita, l'acquirente potrà aggiungere un contributo libero da destinare al BIGLIETTO SOSPESO. Per agevolare questa operazione GuapaNapoli rinuncia ai diritti di prevendita sugli acquisti via postepay o bonifico. Biglietti in vendita presso: Promos, via Massimo Stanzione 49 - Il botteghino , via Pitloo 3 - @'o bigliett, piazzale Tecchio 49 - Feder cral italia, corso Italia 5 Cercola.