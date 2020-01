Fede’n’Marlen live al Common Ground

Un live “elettrico” quello che si svolgerà sabato 11 gennaio al Common Ground: sul palco dell’industrial bistrò di via Scarfoglio saliranno infatti Fede’n’Marlen, ovvero Federica Ottombrino e Marilena Vitale, accompagnate sul palco da Ciro Tuzzi (EPO) alla chitarra elettrica, Walter Marzocchella (ROMITO) alla batteria e Luca Costanzo (Sabbaegliincensurabili).



Il duo partenopeo ha appena finito di festeggiare il sesto anno insieme: all’attivo due dischi (il terzo in arrivo nel 2020: le cantautrici sono già in sala di registrazione), migliaia di copie vendute e concerti in tutta la penisola. Al Common Ground daranno un’anteprima di alcuni inediti che saranno contenuti nel nuovo lavoro, tra cui “Isole”, “Alabastro” e “Intercostale”.

I suoni di Fede’n’Marlen nascono nel 2013 tra Napoli, Granada, Buenos Aires, Rione Sanità: le due cantautrici Federica Ottombrino e Marilena Vitale scoprono un mondo comune, un mondo dove lasciar respirare le loro emozioni guidate dall'intreccio delle loro voci. Inizia così un percorso musicale che le porterà alla realizzazione di un primo Ep “Stalattiti Live” prodotto da “Casa Lavica Records” e di un LP, nel luglio del 2016, intitolato “Mandorle”, su etichetta Europhone Records/Veloce Entertainment, al quale hanno collaborato nomi importanti della musica contemoranea tra cui il chitarrista Gianni Guarracino, la cantante tunisina M'Barka ben Taleb, Ciro Tuzzi degli Epo e la cantautrice siciliana Katres.

Nel bagaglio sonoro di Fede’n’Marlen è possibile ritrovare musica d’autore, cantautori sudamericani magici come Caetano Veloso e Adriana Calcanhotto, l’antica e saggia canzone napoletana, l’amore per gli strumenti acustici e tradizionali, la voglia di parlare ad un mondo che sembra sfuggire alla teoria dell’amore, alla bellezza delle cose, alla passione per la vita.

Emozionanti, nel loro passato, le aperture dei concerti di Levante, Craig David, Nada, Cristina Donà, Francesco Di Bella, Foja ed alcuni live dove hanno condiviso il palco con Paolo Benvegnù, Brunella Selo, Fausta Vetere, Maria Nazionale, Tommaso Primo, Alessio Arena, Ilaria Graziano e Francesco Forni.

Nella loro musica Fede'n'Marlen raccontano storie che sudano amore, ironia, piccole filosofie di vita e si confrontano con un mondo che velocemente vorrebbe cancellare ogni emozione mentre le canzoni le fermano e le mettono in musica, sono scritte nei testi, vivono nelle voci, nelle chitarre, nella fisarmonica e nei suoni viscerali e sinceri, per entrare nella pelle del sogno in cui vivono da sette anni.

Opening doors: 21.00

Start Live: 23

L'ingresso è gratuito fino alle ore 23.00

Dalle 23 l'ingresso è 15 € con drink; dopo la mezzanotte 20 € con drink.

Cena su prenotazione

A seguire, Dj Set con Raccone & Palumbo, DJ Cerchietto