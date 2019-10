Al PAN arriva il Fashion Day nell'ambito di Napoli Expò Art Polis

Prosegue sotto il segno della pluralità di linguaggi il calendario degli eventi del Napoli Expò Art Polis, con un’intera giornata dedicata alla moda con sfumature barocche. Lunedì 28 ottobre al Palazzo delle Arti di Napoli è la volta del Fashion day: dalle 10 alle 19 saranno sette le modelle, dee per un giorno, acconciate di tutto punto dalle mani esperte dell’hair stylist Francesco Musella Rei, dalla make up artist Ombretta Ter e vestite con i sontuosi abiti di Ilaria Russo. E alle 17.30 si sfila, nella sala 7 dedicata a Gualtiero Passani accompagnate dalla voce melodiosa di Ivana Giugliano.

I protagonisti

Francesco Musella Rei, Art director del gruppo Rei Parrucchieri, da 50 anni pioniere del mondo dell’acconciatura artistica, è riuscito a coniugare stili diversi, tra tecnica e avanguardia, esplorando nuovi territori che lo hanno portato a una reinterpretazione della tradizione campana. Mischiando il suo continuo interesse verso filosofie bio con la sua forza creativa, Rei conserva originalità e coerenza oltre le tendenze del tempo.

Ombretta Ter, pittrice già nota per le sue partecipazioni alla Biennale di Venezia e al Louvre di Parigi, inizia il suo percorso di make up artist collaborando con Diego Parisi, national make up artist per la Clarins. Come campiture di colore su una tela, Ombretta utilizza il trucco come strumento di creazione e valorizzazione della donna nella sua unicità.

Per Ilaria Russo il sogno, l'inspirazione, l'idea sono i primi passi verso la creazione di abiti sartoriali d’alta moda che la stilista costruisce su misura dei desideri di chi li indosserà. A partire da un bozzetto fino alla realizzazione completa di un capo d’abbigliamento unico, con rifiniture di eccellente qualità e perfetta vestibilità.

Napoli Expò Art Polis, la rassegna d’arte a cura di Daniela Wollmann, giunta alla sua V edizione, è organizzata dall’associazione culturale RivoluzionART/CreativiATTIVI in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e Radio LDR presente durante la rassegna con la diffusione sui propri canali (http://www.radioldr.eu - https://www.facebook.com/radioldr – DGT 861 radio



Info e contatti: Daniela Wollmann - danielawolmann08@gmail.com - cell. +39 335 8789202 - Associazione CreativiATTIVI/rivoluzionART – rivoluzionart@gmail.com